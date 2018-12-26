周董嗆：「鞋子永遠比老外快」　Yeezy升級版老爹鞋又到手啦

編輯／Duke 圖／翻攝自周杰倫IG、Adidas

「周董」周杰倫是出了名的曬鞋魔人，Off-White x Nike聯名款、Nike SB紫龍蝦等限量夯鞋都是他的囊中物，也因此被酸「不過就是有錢」，而前陣子周董為此霸氣反擊後，再度發了一篇動態表明立場，接著又曬出尚未發售的Yeezy Boost 700 V2，堪稱老爹鞋的進化版，2019年將再度引領潮流！

周董於11／27連曬四雙尚未發售的聯名鞋款，並寫下：「pinkholic haha」，因而被冠上「崇洋媚外」的罵名，他隨後便在留言回覆：「我的用意很簡單，就是讓那些潮人老外知道華人的厲害，鞋子永遠比你們快！」甚至再發一篇文澄清，而照片上周董穿的正是前陣子發售的Concepts x Nike SB Dunk「紫龍蝦」，全台僅有三間摩曼頓發售，而西門店的數量竟只有10雙，數量極少的稀有夯鞋，竟又被周董搶先上腳了！

接著，周董又在聖誕節前夕曬出Yeezy Boost 700 V2「Static」配色，這雙Yeezy家族的新成員，是承接Yeezy Boost 700所推出的全新鞋型，鞋款使用麂皮材質，以米、白、灰作為主要配色，並加入三條相間的條紋圖案，被譽為「進化版」老爹鞋。而此鞋款預計於12月底發售，售價為美金300元（約台幣9,000元），不過台灣尚未公布確切販售日期，周董又搶先上腳，就是要證明「鞋子永遠比老外快」！

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