選購熊寶寶裝、羽絨衣注意4細節　就能顯瘦又可愛

編輯／JJ

今年冬天吹起了熊寶寶風，大家都跟上了嗎？不論是毛絨絨的羔羊毛還是最保暖的羽絨系列，他們的共通點就是一不小心就會看起來很腫！這種外套會讓人看起來胖胖的、軟軟的，非常可愛令人很想抱住，但是不等於顯胖喔！只要在挑選時多注意以下四個小細節，就能同時擁有可愛和顯瘦～

＃翻領

這股熊寶寶旋風在南韓也很火紅，羽絨外套的蓬鬆感很容易過度放大上身比例，所以與脖子、頭部連接部分的設計就很重要，否則整個人比例會很怪，看看泫雅身上的黑色羽絨衣，採用的是大翻領的設計，能夠露出更多脖子線條，而BLACKPINK 的 Rose穿的毛毛外套也是大翻領，這樣「外套不穿好」的方式也很好看。

▲一般的領子比較沒有修飾作用，但會更適合男生。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa、@roses_are_rosie）

＃連帽

連帽設計的概念和翻領有些類似，就是在肩膀、脖子處增加重點，才不會像是把牙籤插在一顆球上那樣。

▲多了帽子也很方便又保暖。（圖／翻攝自Bello、66girls官網）

＃落肩

另外，要讓上身看起來不臃腫很大的重點在於肩線的位置，若是像下圖這樣，肩線靠近肩膀本來的位置，穿上去後就會看起來很壯、肩膀很寬，整個人大了一號似的。

▲肩線的設計要特別注意。（圖／翻攝自66girls官網）

但如果稍微的落肩，肩膀的形狀就能平滑的順下來，也不會有壯碩感了，羽絨衣與羔羊毛外套也都是一樣的道理。

▲選擇落肩才不會像金剛芭比。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie、Bello、meierq、66girls）

＃飛鼠袖

袖子的寬度也是在挑選時需要特別注意的一環，在冷冷的天氣時，外套裡面一定都還會再加毛衣，甚至是發熱衣，所以袖子的部分不能太剛好，大約腋下附近的寬度要選擇大一些的，讓你有空間可以在裡面塞衣服，才不會穿起來像灌香腸一樣緊繃。

▲選擇飛鼠袖，內搭的衣服厚一點也不怕～（圖／翻攝自Bello、66girls官網）

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