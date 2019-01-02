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真的不是我的菜！男女保持「純友誼」的4個原因

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▲不愛的跡象。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

說到男女之間巧妙的化學作用，有人會說兩性間不可能有純友誼，就算有也可能是因為其中一方長的不夠好看，但真的是這樣嗎？撇除外貌問題，男性與女性之間擁有純友誼，可能是因為這四個原因！

原因１　＃有一種友誼叫「熟悉」

所有愛情的開始，或多或少都需要一點激情與神秘感，而相識太久的兩個人，不管對方多醜、多粗魯的樣子都見識過，就連對方的交往對象也都超麻吉，即使對方單身，又是人人心中的男（女）神，也依舊不會任何悸動，只因為太熟悉了！

▲不愛的跡象。（圖／翻攝自unsplash.com）

原因２　＃有一種友誼叫「不適合當情人」

曾經是以追求者的方向前進、認識，但了解對方後，認知到彼此的不合，雖然最後無緣當情人，卻也成為最親密的朋友（家人）。因為確認過不可能有男女間的特殊情感，所以就產生了這份純友誼。

原因３　＃有一種友誼叫「不是對方的菜」

為什麼跟天菜當朋友就一定有不單純關係？感情中，有時後外表並不是最大的決定因素，而是相處後的感覺與默契，即使雙方都是天菜等級的，但相處起來不來電、沒感覺，純友誼還是會發生的。

▲生活,質感,示意圖。（圖／unsplash）

原因４　＃有一種友誼叫「無緣」

有的時後，純友誼發生在認識的時間點不對又或是無緣。這可能是因為對方的身分，例如對方剛好是好兄弟（姐妹）的前女友（男友），所以為了避嫌，還是當朋友就好！

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 感情, 兩性, 純友誼, 友誼, 朋友
fashion.net

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