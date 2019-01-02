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卡娜赫拉P助做了泰迪熊真的在賣！歪七扭八隨便縫但超可愛

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編輯／Duke　圖／翻攝自kanaheis-small-animals.jp

「卡娜赫拉的小動物」又推出聯名商品啦！經過一次又一次的寶可夢聯名後，卡娜赫拉這次攜手「泰迪熊博物館」，以兔兔及P助製造泰迪熊為主題，推出一隻隻有著卡娜赫拉可愛風格的泰迪熊，事不宜遲趕快往下看！

▲卡娜赫拉。（圖／翻攝自kanaheis-small-animals.jp）

此次聯名不只是將卡娜赫拉的可愛臉型融入其他角色，還推出了動畫短片敘述聯名故事，內容便是兔兔與P助在泰迪熊博物館的打工過程，兩隻可愛的小動物手工縫製出的泰迪熊各有不同風格，兔兔做出的泰迪熊走精緻路線，連縫線、蝴蝶結都不馬虎，而P助做出的版本則是歪七扭八的，手腳都不完整、縫線也相當隨意，但卻給人另類的可愛感呢！

聯名商品有兔兔、P助抱著牠們製作的泰迪熊玩偶，泰迪熊玩偶也有單獨販售，還特別在標籤寫下「made by Usagi」，Usagi是兔子的日文，表示泰迪熊是由兔兔製作的，十分有創意。

▲卡娜赫拉。（圖／翻攝自kanaheis-small-animals.jp）

卡娜赫拉x泰迪熊於日本靜岡伊豆高原的泰迪熊博物館販賣，兔兔與P助抱著泰迪熊玩偶的售價分別約為台幣700元及600元、兔兔與P助所製的泰迪熊玩偶售價分別約為台幣550元及360元，即日起至2019／4／5也有展覽可供觀賞，喜歡的朋友趕緊把握時間訂機票吧！

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關鍵字：

卡娜赫拉, 泰迪熊, 聯名, P助, 兔兔
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