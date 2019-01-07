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真正常穿的衣服只佔20%　用理財觀整理爆滿衣櫃，停止胡亂買

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▲▼衣櫥,衣櫃,衣服,更衣,襯衫,收納。（示意圖／pixabay）

▲有觀察你自己的衣櫃究竟「利用率」有多少嗎?（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

在經濟學上，有一種名為80／20法則（Pareto Principle），主要觀念就是企業的20%內容，涵蓋了80％的獲利率。若能找出關鍵的20%，其實就能用少數資源做到大部分的事，相對的，也能使用在家中爆滿的衣櫥裡。

整理概念很簡單，先把所有衣櫃的衣服看成妳的資產，然後檢視一下，每天或最常一再重複選擇穿上的衣服，是不是只佔著其中的20%？這樣做就能把「常用」與「備用」大略分類，篩選出最佔空間、卻最少用到的80％衣服。

面對大部分80%的衣物，需要有下列的檢視法，來幫助你決定是否留著它們：

▲衣櫥,衣櫃,服裝。（圖／unsplash）

▲一般人其實有80%的衣服都放著不用。

正式場合的服飾
這些衣服包括一些正式服裝，像是西裝、小禮服或洋裝等，這些較少機會但特定場合需要使用，就要先留下來。

穿起來不對勁
這上衣一穿上就覺得身材好胖，需要減肥下來才能穿，或是那時買的時候很流行，現在穿出去反而有點害羞，價格又不便宜就這樣放著，這類的衣服建議還是處理掉吧，就算妳真的瘦下來，也不會再重新把它穿上，

想著留下來送人
如果這種念頭已經持續1年多，就代表妳真的沒時間或沒人送，與其覺得可惜，不如日後要買衣服前先多想一想，這次就先處理掉吧。

▲衣櫥,衣櫃,服裝。（圖／unsplash）

▲面對那80%的衣服，多半是要好好處理掉了。

而你所選出的20%的衣服，也能告訴妳一點訊息：

觀察出妳的風格
既然這麼常穿，就代表妳在這風格下是舒服的，而在日常生活中，最實用的也是這類服飾，讓妳在下次購物選擇時能優先考慮，這類衣服對你而言CP值最高，無論它的價格多少。

服飾特色
喜歡一件式？上下身分開穿？還是款式簡單、活動方便？注意到這些，對下次的購物也很有幫助，這樣一來也不需要花更多的錢嘗試錯誤。

▲衣櫥,衣櫃,服裝。（圖／unsplash）

▲觀察常穿的衣服一些特色，就能歸類哪些衣服是真的你需要的。

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關鍵字：

衣櫃, 整理, 理財, 爆滿, 衣服, 收納, 衣櫥
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