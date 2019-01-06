養成天鵝頸就學志效、雪莉這樣做　4技巧讓短脖子看起來變長

之前分享過「斜方肌」過大，會促使肩頸線條不好看，脖子看起來變短！那除了做改善運動之外，還有好幾招可以讓短脖子看起來變長！

脖子怎樣算短？

判斷方法為，將額頭到脖子這段距離分成三等份，脖子約占1／3是理想的！

另個為理想的脖子長度之於整體身高的比例為：頭+脖子等於身高的1／6，是理想中的和諧比例。以160公分高的女生來說，頭+脖子的身高理想標準大約為26.6公分。

＃技巧1.剪短髮，整個人瞬間精緻



Twice隊長志效，可說是新一代最適合短髮的女星！好看到網友盛讚「路人也覺得志效適合短髮」，與過去長髮狀態相比，短髮的志效看起來更有精神、五官也更立體，整個人的比例也更好。

這是因為，短髮能露出更多的鎖骨、肩膀與脖子線條，使整個胸部以上的「肌見度」提高，相當適合脖子較短以及上圍較豐滿的女生。短髮理想長度約落在下巴，小臉，又顯脖子長！

志效剪短後，即便穿領子比較高的衣服，也不會覺得脖子短！雪莉則是完美示範漂亮肩頸線。

＃技巧2.不適合露出全部的臉

同樣是髮型，若要綁頭髮，不建議收得太乾淨，將全部的臉露出來！可以綁低馬尾、低丸子頭並搭配小碎髮，尤其是耳際髮，看起來就會慵懶有型，還能修飾短脖子！

＃技巧3.卡在脖子處的圓領請避免

在衣服的款式上，建議圓領盡量避免，尤其是剛好卡在脖子處的絕對不要！脖子看起來會更短、肩膀也會有變粗、背變粗的錯覺！若要穿圓領，建議可以選落點在鎖骨以下的，一樣有拉長脖子的效果～

＃技巧4.V「字」為上，就連圍巾也可圍成Ｖ型

Ｖ字絕對是短脖子的人最好的選擇！以冬天來說，就算你穿圓領毛衣，只要大衣選擇有領設計的，看起來一樣能修飾！圍巾也相同道理，別只是單掛在脖子上，讓前面有個Ｖ字就能隱藏短脖子。

抑或是，圓領的衣服外面套件「V領剪裁」的毛衣、背心，更有造型，還很減齡！

文／美人圈 圖／翻攝自許路兒臉書、小紅書、志效微博、雪莉IG、楊穎臉書、超殺女微博、STYLENANDA

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