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5星級健身房來了！人臉辨識、馬術活動跟遊艇趴全都有　破百人搶入會

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▲主打「精品健身房」的DYNASTY皇家官邸聯誼會。（圖／DYNASTY提供）

▲主打「精品健身房」的DYNASTY皇家官邸聯誼會。（圖／DYNASTY提供）

▲主打「精品健身房」的DYNASTY皇家官邸聯誼會，內部裝潢也有別於一般健身房，此為電腦示意圖。（圖／DYNASTY提供）

記者蔡惠如／台北報導

近年健身風潮漸興，針對高端中產階級的健身房「Dynasty皇家官邸聯誼會」，打著台灣首創精品健身房招牌，以結合社交、健身、生活態度等元素企圖走出新路，首間地點便在士林官邸旁，入會費3萬元起，強調有人臉辨識、品味裝潢等硬體，還有營養師諮詢服務，此外還會安排遊艇派對等社交活動，預計1／20開放試營運。

▲主打「精品健身房」的DYNASTY皇家官邸聯誼會。（圖／DYNASTY提供）

▲大活動空間的佈局。

許多民眾除越來越重視養生，也有許多人重視健身，健身房近年也推出多種特製服務吸客，從智慧器材、記錄監測到貼心服務，近期又有一間Dynasty進入市場，針對士林、北投、天母一帶在地區居民，提供結合俱樂部與健身房概念的服務。

首先就是人臉辨識的會員系統，即便沒有帶卡也能靠臉進場，內部裝潢主打極簡時尚，以大理石石材、木頭與透明材質營造優雅的品味風，健身方面除了器材之外，跳脫大眾對傳統健身房的刻板印象，從室內訓練課程進階至戶外專項，例如馬術、射箭、高爾夫、遊艇水上活動、公路車等，透過科技整合定期記錄會員狀態，並搭配營養師諮詢服務。

▲主打「精品健身房」的DYNASTY皇家官邸聯誼會。（圖／DYNASTY提供）

▲以大理石石材為主的典雅裝潢，打造俱樂部一般的風格。

業者表示，根據研究報告，全球精品健身房市場在過去1年內會員數穩定增加15%，而傳統健身房則下滑了3%，看準潮流打造精品健身聯誼會，除健身服務外，每月也會舉辦各項主題活動，如運動賽事直播、教學廚房、電音派對、品酒聚會、職業綜合格鬥賽事等，滿足社交的心靈需求。

▲主打「精品健身房」的DYNASTY皇家官邸聯誼會。（圖／DYNASTY提供）

▲主打「精品健身房」的DYNASTY皇家官邸聯誼會。（圖／DYNASTY提供）

▲大片明亮落地窗，營造高級感。

「Dynasty皇家官邸聯誼會」分為VIP與VVIP 2大類，入會費分別為3萬元與10萬元，每月另有月費，從2018年10月起開放報名，短短3個月初期會員人數已破300人。

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關鍵字：

健身房, 精品, 高端, 馬術, 遊艇趴, Dynasty皇家官邸聯誼會
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