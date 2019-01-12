雷神「每天運動不超過1小時」練出猛肌　健身菜單大公開

▲你覺得雷神是「最壯超級英雄」嗎？（圖／翻攝自chrishemsworth IG）

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先前超夯的DC英雄電影《水行俠》好評如潮，男主角更被封為「最壯超級英雄」，但許多人心中仍認為「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）才是最適合人選。現在就跟著他的健身菜單運動，每天不超過一小時就有驚人效果！

在 Instagram 查看這則貼文 Chris Hemsworth（@chrishemsworth）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 5 日 上午 7:57 張貼

190公分高的克里斯漢斯沃，一直保有精壯身材，除了常常衝浪外，他的IG上也常常公開自己的健身影片，養眼之餘，付出的毅力與不懈怠精神，也令人敬佩。

▲愛運動的克里斯漢斯沃，總是保持精壯勇猛身材。（圖／翻攝自chrishemsworth IG、達志影像）

《TRAIN》雜誌公開他2017年演出《雷神索爾3：諸神黃昏》的健身菜單，他透露：「我們每週訓練6天，每次不超過一小時，在那期間內會努力鍛鍊。飾演『雷神』時通常會增加20磅（約9公斤）的肌肉。」

以下是他的健身菜單：

星期一：背部

引體向上5組，分別是20、15、12、10、10下

伏地挺身5組，每組20下

坐姿划船器4組，每組12下

單臂啞鈴划船4組，每組12下

俯臥抗力球弓背運動4組，分別是25、20、15、15下

星期二：胸部

槓鈴仰臥推舉8組，分別是12、10、10、8、8、6、4、4、4下

傾斜啞鈴推舉4組，每組12下

HS機械上斜推舉4組，每組15下

單雙槓負重4組，每組10下

上斜滑輪飛鳥4組，每組12下



星期三：腿

背負式深蹲7組，分別是10、8、6、5、4、3、3下

坐式蹬腿

弓箭步4組，每組20下

腿部屈伸3組，每組20下

俯臥腿彎舉3組，每組20下

站立小腿運動3組，每組20下

星期四：肩膀

槓鈴肩推舉7組，分別是10、8、6、5、4、3、3下

阿諾推舉4組，每組12下

槓鈴聳肩4組，每組12下

啞鈴側平舉3組，每組15下

啞鈴前平舉3組，每組15下

星期五：手臂

啞鈴肱二頭肌彎舉3組，每組10下

頭顱破碎機3組，每組10下

二頭肌斜板彎舉3組，每組10下

啞鈴臂屈伸3組，每組10下

啞鈴錘式彎舉3組，每組12下

三頭肌滑輪下壓3組，每組12下

槓鈴正握腕彎曲3組，每組20下

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