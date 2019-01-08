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2019年12星座運勢：水象愛情剛萌芽，靠藍風鈴香早日開花結果

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文／Squid

▲星座,Les Parfums de Farcent。（圖／品牌提供）

▲星座搭配適合香氛可以達到招財的效果。（圖／品牌提供）

2018年已經過去，迎接即將到來的2019年，很多人都會關心一下運勢的凶吉，星座專家Tiffany老師將會分享2019年12星座的運勢，以及如何透過開運香氛、幸運小物，為自己新的一年迎來好運勢。

土象星座 : 魔羯座、金牛座、處女座
評語 : 居安思危，小心職場危機
推薦香氛 : 小蒼蘭英國梨

2019年中，土象星座較有可能在生活中及職場上遇到小人攻擊。因此，平時需多注意人際關係，並且以平常心去面對危機，才能在遇到危險時處變不驚，安然度過。如果想要避免被職場小人盯上，可選擇Les Parfums de Farcent ( LPF )小蒼蘭英國梨的幸運香味或是搭配金色飾品，增加職場魅力、提升你的好人緣，並讓生活在理性與感性間保持完美平衡。

風象星座 : 雙子座、天秤座、水瓶座
評語 : 堅持到底初嘗甜美果實，減少過多慾望
推薦香氛 : 鼠尾草海鹽

風象星座的朋友在今年會歷經吐絲結繭、破繭成蝶的辛苦過程。在面對生活上的重大決定時，記得要調整紊亂的思路、審慎思考以及避免虎頭蛇尾才能收穫可觀的成功果實。心思雜亂的你適合搭配LPF鼠尾草海鹽，透過穩重的香氛平靜身心、安定心神。你也可以選擇多到海邊走走，屏除過多的慾望，提升整體運勢。

水象星座 : 巨蟹座、天蠍座、雙魚座
評語 : 情緒盪鞦韆，保持正面能量
推薦香氛 : 星木蘭、藍風鈴

水象星座的朋友將迎來波折的一年。因此，要盡力將動盪的情緒保持平靜，以免波及身邊愛護你的家人及朋友。在行事上切忌投機取巧，要訂立明確的生活計畫，按部就班執行，並保持積極向上的態度才能獲取潛在的好運。建議選擇LPF星木蘭、藍風鈴或是在室內插上散發香氣的花卉，增加別人對你的信賴及關注。而剛墜入愛河的朋友們，也能巧妙的運用香氛促使愛情早日萌芽。

火象星座 : 牡羊座、獅子座、射手座
評語 : 自立自強，隨時補充正面能量
推薦香氛 : 青檸羅勒

火象星座的你要特別注意身心靈的健康，在工作上切莫過度自信，以免踢到鐵板。人際關係方面應避免過度仰賴朋友的幫助及貪圖安穩。凡事要認真、身體力行，親力付出才會看到人生不一樣的風景。面對新年的挑戰，若想重拾初生之犢不畏虎的勇氣及歷練多年的自信，不妨選擇LPF青檸羅勒香型，而在生活飲食上也可藉由沖泡花茶、到大自然散心，為生命增添活力及正面能量。

關鍵字：

星座, Les Parfums de Farcent, 花仙子, 香氛
fashion.net

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