12星座的喜歡能堅持多久？雙子10天就膩、最深情的果然是他

▲12星座能夠喜歡一個人多久時間？（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

喜歡是一件短暫卻長久的事情，你有没有想過自己喜歡一個人能夠堅持多久？的確每段感情總有先放手的那個，不過也有人愛上了就是一輩子。以下就公開12星座的長情指數，最深情的是你嗎？

牡羊座：半個月

牡羊座的感情是出了名的，來得快去得快，很少看到周圍的牡羊朋友為了感情煩心，因為在他們心裡，有很多事情比愛情更重要。哪怕喜歡上對方，他們也會告訴自己，有工作或是學業要顧，不可以全心投入。所以牡羊通常是一見鐘情，之後才會去思考究竟適不適合，如果現實不允許，他們也會默默放下感情，暗戀半個月就很多了。

金牛座 ：一輩子

被金牛座喜歡的人很幸福，他們算是12星座中最長情的星座，對待感情極度的細心、耐心，一旦喜歡上就不會輕易放下，並且對另一半甚至比自己還好。典型的賢妻良母類型，如果出現金牛座的她，別隨便放手，娶回家準沒錯。

雙子座：十天

雙子座在12星座中，屬於能言善道、善於交際的類型，因為他們對感情的態度也是「新鮮」二字。認識一個新人，如果聊不來，喜歡一陣子也就放下了。所以不存在什麼追很久，追不到這種事情，通常看起來沒戲，先放棄的總是雙子座。

▲雙子在乎的是新鮮感。（圖／翻攝自unsplash）

巨蟹座：兩年

認識巨蟹的人都知道，他們是很深情柔軟的星座，分手之後常常走不出來，獨自一個人留戀著過去。所以只要是喜歡上對方，不管做什麼都會為他人著想，典型的為愛情折腰，念舊的他們，只要沒有新對象出現，都會繼續喜歡對方。

獅子座：兩個月

獅子座對待感情始終保持理智，絕對不會獨自沉迷其中，所以喜歡一個人也只是剛開始的熱度，如果達不到自己的要求，或是新鮮感消失，那麼他們寧可自己一個人。簡單來說，沒有愛情的他們也能活得好好的，像王者一樣不被束縛。

▲獅子座不愛也灑脫 。（圖／翻攝自unsplash）

處女座：一年

看上去精明能幹的處女座其實意外的專一，對他們而言，每段感情都是好不容易開花結果的。處女座天生標準高，所以想找到一個適合的人不容易，因此遇到了就會好好珍惜，只是理智的他們也會告訴自己，喜歡只是喜歡，或許沒有結果。

天秤座：半年

天秤座喜歡一個人，會先經歷猶豫不決的階段，等到確定了自己的感情，就會深深投入，不過收回來的速度也很快。他們經常不知所措的試探對方，如果沒戲或是受傷了，就會想放棄，反正朋友那麼多，幹嘛喜歡你一個。

▲天秤座對感情猶豫不決 。（圖／翻攝自unsplash）

天蠍座：三年

天蠍墜入愛情總是措手不及，而且一旦愛上，再怎麼苦他們也不肯放手，絕對是用情至深的星座。雖然表面上冷漠，但是真正對待喜歡的人，天蠍會展現十足的熱情與包容，就算分手之後，也久久不能放下，寧可一個人去療傷，也不想將就遇到下一個。

射手座：極短或極長

很多人都覺得射手座浪子的個性，喜歡人一定也是玩玩，不過這裡幫射手說句話，其實他們也有專情的一面，只是異性緣很好的特質，讓他們在不喜歡對方之後，還能繼續做朋友，因此給人花心印象。所以射手屬於用心追求，追不到也就看開的開朗類型。

▲射手花心外表下，認真起來很深情。（圖／翻攝自unsplash）

摩羯座：至少五年

摩羯一直都是內斂的星座，因此喜歡一個人，常常暗自放在心裡，覺得不表示還可以繼續做朋友，缺少放手一搏的勇氣。因此愛上對方，最起碼5年起跳，習慣判斷對方的感情之後，再沉穩的做出下一步，不過如果發現對方沒有意思，也會默默放下。

水瓶座：難測

水瓶一向是撲所迷離的星座，對於感情也是如此。說到底，連他們自己也不知道可以堅持喜歡一個人多久，因為水瓶只在乎活在當下，不想去管長遠的事情。愛情這件事，曾經擁有就好，對方放手了他們不會去抓，但是抓到了也不輕易鬆手。

雙魚座：一年半

人人皆知雙魚座離不開愛情，所以每段感情，總是用心投入不在乎回報，不過單相思久了，才發現一切的喜歡，其實只是喜歡單相思的自己罷了，最後雙魚也會默默放棄，轉而尋找更適合的人選。

▲雙魚座離不開愛情 ，或許只是單相思。（圖／翻攝自unsplash）

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