IG超真實記錄「陪逛男友」的厭世臉！網：原來全世界都一樣

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@glossierboyfriends、@glossier

女孩們有沒有想過，自己在逛街時，男友在幹嘛呢？IG上就有一個賬號專門記錄下，當女友逛街時男友的無聊模樣，原來全世界的男友都有一樣的遭遇啊，下次換我們陪男友逛街好嗎？

▲Glossier社群戰略成功。（圖／翻攝自IG@glossierboyfriends、@glossier）

Glossier是近年來迅速崛起的美妝保養品牌，IG賬號glossierboyfriends原本只是想記錄自家品牌Glossier的顧客，因為創辦人的新穎理念，主打黏住顧客就是要和客戶緊密互動，成為他們永遠的知己。因此旗下IG賬號相當生活化，誤打誤撞記錄起陪逛男友的無聊日常，意外獲得好評，這樣的另類行銷，讓Glossier從社交平台崛起到華爾街實體店面，前景一片看好。

▲Glossier記錄陪逛男友，意外走紅。（圖／翻攝自IG@glossierboyfriends、@glossier）

不論是低頭滑手機還是無助的發呆，這些陪逛男友共同的特色就是，都有一張面無表情的厭世臉。現在想想妳家的那位，是不是也一樣呢？還是妳太過於專心，實在沒注意男友陪逛的樣子，那麼下次可以稍微留意一下了，原來美妝店的男友都一樣雷同。

▲男友陪女友逛街，等到懷疑人生。（圖／翻攝自IG@glossierboyfriends、@glossier）

不過或許妳的男友不是上面那種，而是以下這類人。比你逛得還愉快，在glossierboyfriends中還能發現，有些男友主動投稿自己的逛街照片，心甘情願成為女友的最佳試用品，還開心的來一張自拍。不過不管是哪種男友，陪著逛街的貼心舉動，就已經值得肯定了，女孩們下次別太忘情，還是關懷一下他們吧！

▲苦中作樂的陪逛組合。（圖／翻攝自IG@glossierboyfriends、@glossier）

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