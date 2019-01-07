Jennie的8個健身菜單！冰箱只有養樂多、二種食物絕對不吃

南韓女團BLACKPINK裡的洋娃娃Jennie，身為團體中首位發個人單曲的人，本來就已經受到非常多的矚目和關注，而近來更因為和男團EXO的成員Kai被爆出約會中，更是一躍成為話題人物。

不過妳不知道的是這個集性感和純真於一身的女神，剛出道時也被嬰兒肥所困擾，快讓我們一起來看看Jennie到底是如何利用運動和飲食，養出讓人超哈的蜜體曲線。

每天練舞3~4小時

因為身為南韓當紅女團，每天的訓練當然不能少，由其是舞蹈，一定要練到精準再精準，因此對於Jennie來說練舞就是她每天的運動，平常一天會練3~4小時左右，而表演前的排練一天甚至會到6~7個小時，運動量可說是非常的大，也能夠有效幫助身體燃燒脂肪。

吃東西絕對不過量

Jennie分享平常因為跳舞的運動量夠大了，所以真的不會刻意節食，有時後晚上餓到受不了，也會吃消夜，但重點是有吃到就好，不要餓肚子，而不是吃到撐，所以Jennie也都會跟成員一起分食，去控制吃下肚的食物份量。

先吃蔬菜水果再吃肉

想要維持身材，飲食的控制跟怎麼吃都是很重要的關鍵，像是Jennie說自己在吃飯時，一定會先吃大份的蔬菜水果，吃到五分飽左右再吃魚肉和牛肉，讓大量的纖維和優質的蛋白質能補足身體所需的熱量，但又能幫助體內代謝，不須吃太多但卻都能滿足。

空中瑜伽延伸曲線

身為Jenni的粉一定都知道，她非常熱愛做瑜伽，尤其是空中瑜伽，因為平常大量練舞的關係，因此私下Jenni不太需要做有氧的運動，而她則會利用空中瑜珈來讓身體的曲線更延伸，而且懸吊的動作也能訓練核心，讓整個體態更纖長有線條。

雞爪煲湯補充膠原蛋白

平時Jennie有空的時後，也會用ROSÉ媽媽的食譜來料理，把雞爪煲湯來喝，能夠攝取膠原蛋白，熱量又低，不僅有飽足感，也能讓肌膚更Q彈。

絕對不碰重口味的食物

想要避免水腫絕對不要吃重口味的食物，Jennie分享平常自己不會刻意戒糖或澱粉，但是過鹹或是太辛辣的食物，就絕對不吃，因為身體攝取過多的鈉會變的水腫，代謝也會變慢，由其吃重鹹的食物，會刺激食欲，讓胃口大開忍不住越吃越多，所以想要瘦就是要飲食清淡呀。

不超過12點睡覺

不要熬夜，讓身體有足夠的休息時間，絕對是養出瘦子體質的關鍵，因此在沒工作的時候，Jennie一定會嚴格遵守早睡的規矩，在晚上12點前上床睡覺，而且睡滿8個小時，而且早點睡也對肌膚很好喔。

喝養樂多來止嘴饞

Jennie之前受訪時曾說希望能上可以大吃大喝的節目，因為每次打開打開冰箱，都只有養樂多.....因為養樂多有豐富的乳酸菌，有助腸助消化的功效，同時還有一點甜甜的，可以滿足想吃甜食的嘴饞呀，是女明星控制食欲時的好夥伴！

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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