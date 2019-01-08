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《哈利波特》聯名居家小物！「金探子室內拖、魔法馬克杯」必須收

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編輯／Ann 圖／翻攝自Cotton On官網

《哈利波特》延燒多年始終不退流行，現在澳洲連鎖服飾品牌Cotton On也來造福粉絲，推出一系列魔法居家商品，讓麻瓜們整裝變身，回家就像回到霍格華茲！

冬天回到家第一件事就是換上暖暖的拖鞋，Cotton On也推出了「金探子拖鞋」，這款一定是哈利迷的最愛。以水藍色的舒適材質，配上魁地奇比賽中使用的金探子，讓粉絲穿到哪就飛到哪。

▲Cotton On哈利波特 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

▲哈利波特金探子室內拖 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

如果比誰的法力強大，這款「學院風馬克杯」絕對第一名。同樣是實用度滿分的居家商品，因為只要將溫熱的飲品倒入馬克杯，感溫數秒之後，就會浮現「我鄭重發誓，我絕對不懷好意」的字樣。收入這款馬克杯，麻瓜們也可以擁有魔法。

▲Cotton On哈利波特 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

▲哈利波特魔法感溫馬克杯 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

常常想不到穿什麼襪子的粉絲有福了，「哈利波特7天襪」讓你在一周內，天天擁有不同風格！粉絲們可以滿意的炫耀自己的襪子了，時尚的學院風設計，不論是金探子或是低調字母都有。每天都不重複，只能說7天襪是人類偉大發明之一呢。

▲Cotton On哈利波特 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

▲Cotton On哈利波特 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

▲Cotton On哈利波特七天襪 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

在沐浴式也能充滿魔法風，「哈利波特浴球」登場，在泡澡時放入金色魔法球，馬上就能產生魔力。這款放在浴室，絕對是詢問度滿分的商品，哈利波特迷準備好敗一筆了嗎！

▲Cotton On哈利波特 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

▲Cotton On哈利波特 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

▲Cotton On哈利波特魔法浴球 。（圖／翻攝自Cotton On官網）

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關鍵字：

哈利波特, 金探子, 魔法, 霍格華茲, 家具
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