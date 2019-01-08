27歲女孩辭職過「零浪費生活」　三年沒買新衣、垃圾只有兩罐

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@thebulkhouse

現代人快時尚的消費模式之下，「用完即扔、先買再說」的行為，成為你我的日常寫照。不過這也代表另一種生活態度正在悄悄崛起，那就是「零浪費生活」。27歲的小女生，辭去穩定工作，開始了三個月兩罐垃圾、三年沒買任何一件新衣的生活，一起來看看。

27歲的北京女生余元原本有一份穩定的外企工作，只是一次偶然的看到了零浪費生活的廣告，開始反思自己的生活方式。因為和男友合租的4.5坪住家，早已經堆滿了衝動購物的商品，對於無止境的消費，余元決定作出改變，就此辭去了工作，開始一段特殊的生命歷程。

在辭去工作之後的時間中，余元沒有買過任何一件新衣，這三年中，除去果皮和廚餘，甚至只累積了兩小罐子的垃圾。因為不論外出或是在家，余元都自帶環保袋，就連出去看電影吃爆米花，還使用自己的袋子裝。出門的交通工具則是零排放的電動車，連三餐的蔬果也多數通過自己種植，用DIY或是購買二手物品取代過往的消費模式。

也正是熱愛零浪費生活，余元和男友合開了店鋪The Bulk House，販售環保物品，也提倡零浪費的生活方式，不論是手工香皂、環保袋、便當盒，都是他們力推的商品。我們是不是也該思考，在快速消費的同時，還能為自己和他人多做些什麼呢？

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