旅行保養學起來！東京街頭人手一支「保水棒」！爆水神力賣到缺貨





▲IPSA爆水神器「IPSA美膚保水菁華棒」在日本上市就造成轟動(9.5g 950元)。（圖／業者提供，下同）



消費中心／綜合報導

春節連假長達9天，相信許多人早已安排了長途旅行，打算讓自己好好休息、徹底充電，然而假期行李為求輕便能帶的東西往往能省則省，卻有一款日本化妝師、網紅最愛的美肌神器不能省！外型輕巧的「IPSA美膚保水菁華棒」因為神奇爆水力能快速解決肌膚乾澀困擾，非常適合飛行途中或到乾冷地區旅行時加強保養，在日本一上市立刻賣翻，引進台灣後也大獲好評。



冬季氣候冷冽，旅行過程經常面臨空氣乾燥導致肌膚不適的問題，在肌膚感覺乾燥時，其實已經嚴重流失水分了，容易導致肌膚紋理紊亂，進而造成乾澀、細紋、敏感將接連發生，膚況不穩連帶也會使妝感受影響。肌膚的美麗首重保濕，「IPSA美膚保水菁華棒」，高達65%的保濕水菁華，塗擦於臉部就像水潤如絲的第二層肌膚溫柔吻合臉龐，且毫無黏膩感，能在旅程中為受損乾肌挹注水潤澤。

隨身攜帶的棒狀保濕霜，輕便保水如影隨行

外型輕便小巧的「IPSA美膚保水菁華棒」可在旅途中發揮3大功能：「妝前保濕」晨間保養後、上妝前，輕輕塗擦全臉肌膚或局部塗擦於易乾燥、油水失衡的部位，使肌膚水感瞬間達到滿水位，後續底妝更趨完美；「日常補妝」稍微用吸油面紙或一般面紙按壓過全臉之後，直接使用於帶妝的乾燥肌膚上，可使斑駁殘粉變得平滑均勻，稍加補妝即可重現精緻的完美妝容。「眼唇補水」長時間待在飛機艙、或乾冷國家，特別容易因表情而出現乾紋的眼周、唇周肌膚，隨時隨地輕輕塗擦更顯水嫩飽滿。小小一瓶特別適合旅行時使用，成功為化妝包減重。





▲IPSA同樣具超強保水鎖水的美膚保水明星家族。

旅行結束後，日常保濕潤澤更要加倍奉還！IPSA常賣熱銷的美膚保水家族兩大明星商品也能為度假後肌膚帶來全面性的補水、鎖水修護。「美膚微整機能液」是一款能創造水感膚觸的無酒精高機能化妝液，添加獨特多層次保濕結合體，從保養第一步開始調理肌膚，使肌膚立即恢復水油均衡，滿足肌膚六大需求強化角層、保濕、油水平衡、控油抗痘、抗氧化、低刺激，改善肌膚乾荒、成人面皰、出油等困擾。

▲IPSA美膚微整機能液。(200ml 1260元)





▲IPSA美膚微整精華凝凍。(50g 1500元)

想進一步補水、鎖水拯救乾荒肌必備「美膚微整精華凝凍」，能在肌膚表層形成一道物理性人工防禦膜，將水分、肌膚天然保濕因子NMF緊鎖在肌底不流失。在保養最後一道程序時使用，宛如為肌膚築起一道防護膜，而且水潤親膚不油膩，卻能長時間對抗乾燥，提升保養效能。旅行度假期間透過超人氣保水棒急速保水維持完美形象，回家再用美膚保水明星家族深入肌底實現密鎖保養，發揮保養最大效益，清爽重現水亮元氣美肌！

