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試·開箱／開架也有專櫃質量！超好用「小鋼筆唇露」顯色又持久

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文、圖、影／Cheryl

開架品牌最近的單品都相當厲害
不但擁有超強的滋潤度、持色度、顯色度
可以按照自己喜歡的妝感來挑選
重點是價格也相當的便宜
不超過500元的價格就可以入手
讓人不禁想要跟著時尚的潮流
一次多入手一些顏色或是款式

最近巴黎萊雅推出全新的持色印記空氣吻唇露
包裝以黑金色的設計搭配霧面的管身
裡面橢圓形形狀的設計
讓它又被暱稱為「小鋼筆」
外型看起來真的很像一支鋼筆的造型
我個人覺得相當簡約又有質感
而且一眼就可以看到裡面的顏色
非常方便實用

▲巴黎萊雅。（圖／記者李薇攝）

在質地上，有鑒於過去女性都不喜歡沉重、帶有份量感的唇彩
因此這次特別以輕盈的質地
製作出這系列，使用起來有點像是唇露的材質
宛如水狀的設計塗抹起來相當滑順、輕盈
真的是讓人不會感覺到負擔
完全沒有存在感，卻又不會像是南韓的唇露一樣
會有卡唇縫、唇紋的問題，仍然帶有微微的膠狀材質感

在顏色顯色度上，走的是大膽飽和
也是持久派的作風
因此在卸除的時候都要多濕敷一下
才能將雙唇的唇彩印記完全卸除乾淨

▲巴黎萊雅。（圖／記者李薇攝）

另外，在唇刷上我個人覺得超級好用
有點像是愛心、黑桃形狀的設計
可以輕易地描繪出俐落的唇形
同時也可以塗抹飽滿的雙唇
使用起來相當方便
不需要唇刷或是另外的刷具
就可以輕易地畫出完美的唇妝效果

7ml、售價450元的售價也是讓人忍不住想要多收幾個顏色
不過這次的色系都是紅色、橘色或是粉裸色為主
希望未來可以推出更多的色選
滿足女孩們對於唇妝的需求

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關鍵字：

巴黎萊雅, LOREAL, 小鋼筆, 唇露, 唇彩, 彩妝
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