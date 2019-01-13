試·開箱／開架也有專櫃質量！超好用「小鋼筆唇露」顯色又持久

文、圖、影／Cheryl

開架品牌最近的單品都相當厲害

不但擁有超強的滋潤度、持色度、顯色度

可以按照自己喜歡的妝感來挑選

重點是價格也相當的便宜

不超過500元的價格就可以入手

讓人不禁想要跟著時尚的潮流

一次多入手一些顏色或是款式

最近巴黎萊雅推出全新的持色印記空氣吻唇露

包裝以黑金色的設計搭配霧面的管身

裡面橢圓形形狀的設計

讓它又被暱稱為「小鋼筆」

外型看起來真的很像一支鋼筆的造型

我個人覺得相當簡約又有質感

而且一眼就可以看到裡面的顏色

非常方便實用

在質地上，有鑒於過去女性都不喜歡沉重、帶有份量感的唇彩

因此這次特別以輕盈的質地

製作出這系列，使用起來有點像是唇露的材質

宛如水狀的設計塗抹起來相當滑順、輕盈

真的是讓人不會感覺到負擔

完全沒有存在感，卻又不會像是南韓的唇露一樣

會有卡唇縫、唇紋的問題，仍然帶有微微的膠狀材質感

在顏色顯色度上，走的是大膽飽和

也是持久派的作風

因此在卸除的時候都要多濕敷一下

才能將雙唇的唇彩印記完全卸除乾淨

另外，在唇刷上我個人覺得超級好用

有點像是愛心、黑桃形狀的設計

可以輕易地描繪出俐落的唇形

同時也可以塗抹飽滿的雙唇

使用起來相當方便

不需要唇刷或是另外的刷具

就可以輕易地畫出完美的唇妝效果

7ml、售價450元的售價也是讓人忍不住想要多收幾個顏色

不過這次的色系都是紅色、橘色或是粉裸色為主

希望未來可以推出更多的色選

滿足女孩們對於唇妝的需求

訂閱Cheryl's Beauty Lounge YT

追蹤Cheryl's Beauty Lounge IG



按讚Cheryl's Beauty Lounge FB