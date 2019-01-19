宜花東10大美食盤點　三星蔥配一鴨五吃、網美風珍珠鮮奶茶必喝

連假、寒假就要到了，想好要去哪裡玩了嗎？去宜花東來個輕旅行吧！東部除了好山好水以外，還有好多未被發掘的美食，就讓我們來看看宜花東2018年最有人氣的10項美食吧！

TOP 1 藍蜻蜓炸雞速食專賣店

台東／在地人也大推的薄皮炸雞排

台東必吃排隊美食第一名！酥脆的外皮、多汁的嫩雞肉，是不少饕客的最愛。不過該店評價兩極，另有部分美食客認為味道其實普通、CP值並不高。

▲藍蜻蜓炸雞速食專賣店。（圖／美食客Tammy Chou提供）

TOP 2 黑宅Black House Cafe

宜蘭／超有質感的民宿兼咖啡廳

之所以叫做「黑宅」是因為整間店外觀是全黑的，外圍又環繞著一大片的綠草地，乍看之下像個大穀倉。不只外觀吸睛，內部裝潢也超美很適合拍照打卡、早午餐份量也無敵多，邊吃邊欣賞外頭綠油油的草皮可說是人生一大享受啊！

▲黑宅Black House Cafe。（圖／美食客曼曼提供）

TOP 3 榕樹下米苔目

台東／觀光客的常駐口袋名單

Ｑ彈有嚼勁的米苔目吸滿了湯汁，還多了滿滿的柴魚片，唰嘴的口感吃到停不下來！承襲客家傳統製法，「鹹」的手工米苔目是開了60多年的老店，從小攤販變成大店面，門口總是絡繹不絕，就知道他們的米苔目有多厲害！

▲榕樹下米苔目。（圖／美食客凱粒提供）

TOP 4 花惹蜜 Follow Milk

台東／網美風人氣鮮奶茶

五種不同口感鮮乳，任你搭配五種不同風味的茶，混搭出專屬自己的鮮奶茶！而且不只店面裝潢可愛有花牆可以拍照，連杯身、封膜的設計也都可愛得你不要不要！在台東開創的鮮奶茶店，現在在台北師大也喝得到了喔。

▲花惹蜜 Follow Milk。（圖／美食客Yu7吃提供）

TOP 5 北門綠豆沙牛奶

宜蘭／排隊排到腿軟

極濃郁的奶味、甜度跟熱量都爆表的綠豆沙，雖然很罪惡卻讓你喝到停不下來！除了綠豆沙，小編也推薦可以喝喝看木瓜、芋頭等口味。

▲北門綠豆沙牛奶。（圖／美食客yiwen提供）

TOP 6小和山谷Peaceful Valley

花蓮／田間的懷舊老宅X浮誇系美食

每日限量的手打肉排南瓜咖哩飯，是這裡的人氣餐點，帶點辣度的咖哩與南瓜一起燉煮，味道微辣微甜又濃郁，搭配超厚的漢堡排令人超滿足！除了這道以外， 舒芙蕾、明太子烏龍麵也都大受好評。只是想去採點一定要訂位，而且一定要用私訊FB粉專的方式訂位喔！

▲小和山谷Peaceful Valley。（圖／美食客貝瑞花蓮王提供）

TOP 7 蘭城晶英酒店-紅樓中餐廳

宜蘭／櫻桃鴨的多種吃法

來宜蘭就是要吃烤鴨阿，不然要吃甚麼？而且而且，這裡有傳說中的一鴨五吃！有鴨舌鴨掌鴨翅、鴨皮握壽司、三星蔥鴨捲、三杯鴨骨、白菜煲鴨湯，五種吃法充滿驚奇包你滿意！

▲蘭城晶英酒店-紅樓中餐廳。（圖／美食客愛吃鬼毛毛兒提供）

TOP 8 邊境法式甜點

花蓮／巷弄間的甜蜜下午茶

這家的甜點真的厲害，怎麼點都不會雷，因為每一道都是老闆遠赴法國學做甜點的自信之作！除了有可麗露、馬卡龍、瑪德蓮，也有閃電泡芙、經典歌劇院、千層酥等老饕才懂的法式甜點。雖然視覺味覺上都非常有水準，價格卻很可愛，CP值簡直高到不能再高！

▲邊境法式甜點。（圖／美食客Joey #董食記提供）

TOP 9 原來豆花

宜蘭／宜蘭必吃銅板美食

以「黑糖綿綿冰」為基底，放上一片片超大塊的豆花，這麼大的份量竟然50元有找！細緻紮實的豆花與綿密黑糖冰，搭起來超級順口！

▲原來豆花。（圖／美食客Yuna提供）

TOP 10 礁溪庄櫻桃谷

宜蘭／鴨的夢想飛行館

烤的油亮亮的櫻桃鴨，被當作握壽司處理，既香脆又油嫩的口感實在銷魂。這裡的櫻桃鴨也提供了一鴨五吃，除了晶英酒店的一鴨五吃，這裡還提供了比較不一樣的生菜包鴨鬆，鹹香鴨肉搭配生菜，別有一番滋味！

▲鴨的夢想飛行館。（圖／美食客Rita Huang提供）

圖、文／MENU美食誌

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