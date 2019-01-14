穿毛衣遮屁屁6秘訣　梨形身材也能超顯瘦

最近天氣終於很有冬天的感覺，很多人都開始把毛衣都拿出來穿，不過梨形身材的女孩對毛衣一定又愛又恨，穿不好就會凸顯臀部，非常吃虧，今天就看看梨形身材穿毛衣的顯瘦tips吧！

Tips1：毛衣下擺一定要寬鬆或是開衩

這點之前也說過了，有些毛衣下擺會縮進去，這種毛衣梨形身材的女孩穿起來就是一個胖字！所以在挑選毛衣上，第一個一定要先看下擺，夠寬鬆、或是有開衩的款式都比較好。

開衩的款式更顯瘦！

Tips2：前紮後不紮

很多梨型女孩都很熟悉的這一招，就是將衣服前面鬆鬆的紮進褲子裡，不僅看起來很隨興，後面沒紮的地方也可以很巧妙的修飾臀部！不過要注意的是如果毛衣過厚的話，紮起來可能會更顯胖喔！

Tips3：內搭長板襯衫

穿毛衣或是毛背心的時候，在裡面搭配襯衫是一個好選擇，自然垂下的襯衫下襬可以修飾臀部線條！另外對於梨形女孩來說，搭配長板襯衫的話更可以直接當作洋裝，營造出不同風格，

Tips4：內搭A字裙或傘裙

一般來說對於梨形身材的女孩，搭配A字裙或傘裙絕對會比較有修飾效果，或是今年流行的百褶長裙也會比褲子更修飾臀部喔！

Tips5：一路寬鬆到底

像是寬鬆的寬褲、落地褲等，用來搭配毛衣的話都會很顯瘦，直接把肉肉藏進寬寬的褲子裡，而且非常慵懶率性喔！

Tips6：直接穿針織洋裝

直接把oversize的毛衣當作洋裝，把臀部、屁股都遮住，就不用管下半身了，像是搭配窄管褲、或是下衣失蹤搭配今年流行的膝上靴都可以。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@dailymonday_korea、@ain_hawaii、@grimdiary_official、@ably_official

【延伸閱讀】

4款冬季超百搭毛衣！花樣、款式不用多，搭對才要緊

辦公室OL梨形身材的壞習慣破解！習慣養成+運動改善，塞下S號褲不是夢

房思瑜女神身材就靠不停變化菜單 健身、低脂飲食變好玩更能持久！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。