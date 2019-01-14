Dappei／澳洲IG網紅神模仿明星美照　500萬粉絲讚：好愛妳的版本

文字。 圖片／Dappei

說到模仿功力一流的人搭編第一個想到的就是陳漢典，但是如果是以外觀來看的模仿功力，那就不得不提這位澳洲喜劇演員了，Celeste Barber 擅長模仿名人的各種照片因此一砲而紅。

在 Instagram 查看這則貼文 Celeste Barber（@celestebarber）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 16 日 上午 5:53 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Celeste Barber（@celestebarber）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 28 日 上午 9:21 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Celeste Barber（@celestebarber）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 16 日 上午 4:46 張貼

Celeste Barber 最愛從 Instagram 上的知名好萊塢明星、國際超模、歌手、部落客等找她的靈感，一開始只是覺得好玩的她，沒想到她的模仿功力非常對網友們的胃口，因此開始她的模仿人生。搭編真的不得不佩服 Celeste Barber 的實力，不管是各種難度的照片 Celeste 都能搞笑重新演釋！

在 Instagram 查看這則貼文 Celeste Barber（@celestebarber）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 2 日 上午 5:16 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Celeste Barber（@celestebarber）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 8 日 上午 4:55 張貼

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更厲害的是 Celeste 不僅只是模仿平面照片而已，連動態的影片都難不倒她，從經典廣告影片到歌手的音樂 MV 等等她都挑戰過。網友就是喜歡 Celeste 非常不修邊幅的樣子，加上她會想盡辦法用身邊所有的配件就是要跟原版的長的相似，但其實雖然長得像，不過卻因為 Celeste 的表情、動作讓人一看到照片、影片的同時真的會笑到肚子痛！

Dappie 結語：

Celeste Barber 應該也沒到自己不修邊幅的模仿照片會讓她一砲而紅，不過搭編真的很喜歡 Celeste，覺得她非常勇敢的做自己才是最重要的事。

文字編輯：蘿妮

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