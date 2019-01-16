fb ig video ETtoday search mobile

新的一年與自己和好如初　我們都「不必為悲傷感到抱歉」

> >

▲與自己和好如初：我們都「不必為悲傷感到抱歉」，一齊走上修復心碎的自我療癒之路。（圖／女子學提供）

回顧過去的365 天，有令人幸福、開心的事，卻也有令人心碎、悲痛的事發生，有些情緒甚至已經久久縈繞，困擾我們很久了。不妨趁著新的一年，好好與自己和解，與編輯一起走上修復心碎的自我療癒之路！

相信多數的人都曾有過心碎的經驗，不論是落榜、失戀、朋友反目、親人或寵物離逝，都曾帶給我們劇烈的衝擊與悲傷。

那種感覺就像個劫機者，挾著情緒痛苦侵入了我們的思想，劫持了我們的注意力，攫取了我們的焦點，並且主導了我們的意識，就像是黑洞一樣，把所有的東西都吸進去，不論做什麼那股心碎所帶來的情感痛苦都讓人無所遁逃，我們的所見所聞、所作所為都必須先穿過這道灰色的悲傷濾鏡。

心碎經常不被看見

▲與自己和好如初：我們都「不必為悲傷感到抱歉」，一齊走上修復心碎的自我療癒之路。（圖／女子學提供）

然而對於第三人來說，有些時候我們這樣的情緒是不被認同且體諒的，甚至認為只是一件不足為奇的小事，但於當事人的我們而言卻極有可能天崩地裂。

當身體受傷時，人們可以看到夾板和繃帶等受傷的證明。因此當我們失戀、離婚，情緒遊走在崩潰邊緣時仍不能請假休息；寵物過世的失落感和衝擊也不能夠比照親人離世，擁有暫停工作的權益，好似這個社會並不允許我們有悲傷痊癒的緩衝期。

我們就像被這個世界隔離一樣，而且這種嚴重的不被認可感將使已經承受劇烈情緒痛苦的我們，需要面對更多的挑戰。

心碎具備毀滅性與正當性

▲與自己和好如初：我們都「不必為悲傷感到抱歉」，一齊走上修復心碎的自我療癒之路。（圖／女子學提供）

我們不僅被剝奪了支持與同情，還必須花費更大的精力來隱藏我們嚴重失落的感受，以免我們被批判過於情緒化、不成熟或者性格軟弱。

事實上，大多數的人在碰到傷痛的難過事件時，會下意識地批判自己幼稚、尷尬或是不恰當，但是其實心碎對於任何年齡都具毀滅性，是無關乎成不成熟的心理表徵，情緒痛苦與身體疼痛同樣重要，一樣具有正當性。

經歷悲傷的五個階段，會從震驚或否認到生氣與憤怒、討價還價、絕望到最後接受，其中我們經常在否認與絕望，希望與憤怒，無助與抓狂之間遊走不定，這些情緒波動起伏幾乎讓我們覺得自己像一個瘋掉的人。

該如何修復破碎的心？

STEP 1 與自己對話

▲與自己和好如初：我們都「不必為悲傷感到抱歉」，一齊走上修復心碎的自我療癒之路。（圖／女子學提供）

除了「社會支持」和「時間」這兩種修補的方法外，釐清內心、重新定義現階段的任務也是非常重要的一環，因為唯有自己才能擁有拯救自己的力量。要嘛沉淪，要嘛就立刻起身改變！

吸引力法則是這樣的，你想要成為什麼樣的人，想要指引事情走往什麼方向，就要一直持續往那裡走，總有一天才有可能會抵達終點。但是在釐清情緒的過程中要切記，我們可以承認過往所犯的錯誤和缺點，但我們不應該為此而斥責和懲罰自己。

過去的意思，就代表著真的過去了，過多的苛責和後悔都無濟於事，勇敢地面對與承擔，進而放下，才是心碎之後我們必須要做的事。如果不斷地執著想要追求一個更完整的答案，可能會讓我們在情緒上變得脆弱，而且等於是毫不設防，讓自己重新經歷一次受傷、憤怒、沮喪或困惑的感覺。

STEP 2 放手並賦予心碎事件新連結

▲與自己和好如初：我們都「不必為悲傷感到抱歉」，一齊走上修復心碎的自我療癒之路。（圖／女子學提供）

為了能夠修復我們破碎的心，我們必須做出一個關鍵性的決定—那就是放手，儘管這個動作一點都不容易，但為了早日獲得解脫，我們還是必須要努力。

放手之所以如此具挑戰性，是因為我們需要放下的，遠遠不止是純粹的情緒痛苦，我們還需要放下希望，放下可以把錯誤一筆勾銷的幻想，還要放下一直以來我們所認為的信念，而且這也象徵著我們需要放棄一部分的自己，那個我們的愛仍然受到重視的自己。

停止回憶，停止反芻過去的那些回不去的美麗幻影，在關係終結之後，我們必須再度調整並重新連結到原本的自己，將把注意力集中在我們當下的體驗，而不是去回顧或是擔心未來。

我們可以透過賦予與我們緊密的心碎事件新的意義，藉以清除過往，例如重新領養一隻寵物，或是重新造訪這些觸景傷情的地方，好讓我們和這些地方建立新的連結。當次數漸多後，新的連結意義就會開始變得強大，強到足以和舊的連結意義相抗衡，那麼放下就不再難以做到。

心碎不代表人生就此停滯

▲與自己和好如初：我們都「不必為悲傷感到抱歉」，一齊走上修復心碎的自我療癒之路。（圖／女子學提供）

有些人會下意識地抗拒新的意義，因為心中尚保留著一塊位置。當然時間會沖淡一切，「時間」或許是一個重要的因素，但我們也不必等到自己真的已經「完全走出悲傷」，才去採取這些動作。邁向心碎的復原之路，永遠始於一個決心，我們必須放棄繼續透過記憶還是憑弔之物，緊抓著我們生活中已經失去的人事物不放。

我們的心可能會碎，但我們的人生不必隨之停擺，我們可以在經過足夠的時間之後反擊，並且繼續前進，即使我們不認為我們已經準備好，但我們仍然可以這樣做。控制自己的生活與思想，將使自己走向復原的康莊大道。情緒上的痛苦不應該永遠與我們相伴，所以不要讓這樣的痛苦與你常相左右！

圖片來源／Pinterest、Unsplash、博客來

本文整理自《不必為悲傷感到抱歉：修復心碎的自我療癒之路》並加入編輯觀點

延伸閱讀：

迷惘生活的指引燈塔：埋下與自己約定的時空膠囊，讓未來郵件啟航你的人生！

隱藏在《誰先愛上他的》小品中 3 段關於「愛」的釋然：不論是面對何種關係，我們都該與自己和解！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 情緒, 背傷, 療癒, 修復, 感情
fashion.net

熱門文章

CHANEL信義區「透明店」用台北小巷當靈感

風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

李曉涵美腿若隱若現　穿透視馬甲禮服變夢幻仙女

詹朴聯手世界最美咖啡廳　咬下「行星中的玫瑰」感受浪漫

孫芸芸胖兩公斤沒在怕　大推微風南山的「軟糖」

試·開箱／去年熱賣上萬支，今年再出光澤版唇釉！打造果凍般的QQ唇

雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

Reebok經典Logo配「粉橘色」　春天穿保證美爆街頭

ET Fashion

推薦閱讀

臉很圓、穿衣品味差...　南韓男生不想跟台灣女生交往的5原因

別總把分手掛嘴邊！3個吵架底線別碰，感情才能長久

SIHH錶展直擊／「海蘭察」穿西裝挺萬寶龍　跟偶像休傑克曼比帥

用簡訊分手很廢？　心理學家：這2個情況下反而比較好 布丁頭狂補染燒錢又傷髮質　南韓女星都用3招營造混血感 SIHH 2019／愛馬仕月相錶「會轉動」！　每天是奇幻時空旅行 刷毛上竟有超萌拉拉熊的臉　熊野推限定彩妝，準備飛日本搶購 巴黎女人不減肥不健身　一輩子維持纖細的2個秘密 新的一年與自己和好如初　我們都「不必為悲傷感到抱歉」 春節財運最旺的5大星座！水瓶跳槽趁現在、天秤打牌贏很大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面