新的一年與自己和好如初　我們都「不必為悲傷感到抱歉」

回顧過去的365 天，有令人幸福、開心的事，卻也有令人心碎、悲痛的事發生，有些情緒甚至已經久久縈繞，困擾我們很久了。不妨趁著新的一年，好好與自己和解，與編輯一起走上修復心碎的自我療癒之路！

相信多數的人都曾有過心碎的經驗，不論是落榜、失戀、朋友反目、親人或寵物離逝，都曾帶給我們劇烈的衝擊與悲傷。

那種感覺就像個劫機者，挾著情緒痛苦侵入了我們的思想，劫持了我們的注意力，攫取了我們的焦點，並且主導了我們的意識，就像是黑洞一樣，把所有的東西都吸進去，不論做什麼那股心碎所帶來的情感痛苦都讓人無所遁逃，我們的所見所聞、所作所為都必須先穿過這道灰色的悲傷濾鏡。

心碎經常不被看見

然而對於第三人來說，有些時候我們這樣的情緒是不被認同且體諒的，甚至認為只是一件不足為奇的小事，但於當事人的我們而言卻極有可能天崩地裂。

當身體受傷時，人們可以看到夾板和繃帶等受傷的證明。因此當我們失戀、離婚，情緒遊走在崩潰邊緣時仍不能請假休息；寵物過世的失落感和衝擊也不能夠比照親人離世，擁有暫停工作的權益，好似這個社會並不允許我們有悲傷痊癒的緩衝期。

我們就像被這個世界隔離一樣，而且這種嚴重的不被認可感將使已經承受劇烈情緒痛苦的我們，需要面對更多的挑戰。

心碎具備毀滅性與正當性

我們不僅被剝奪了支持與同情，還必須花費更大的精力來隱藏我們嚴重失落的感受，以免我們被批判過於情緒化、不成熟或者性格軟弱。

事實上，大多數的人在碰到傷痛的難過事件時，會下意識地批判自己幼稚、尷尬或是不恰當，但是其實心碎對於任何年齡都具毀滅性，是無關乎成不成熟的心理表徵，情緒痛苦與身體疼痛同樣重要，一樣具有正當性。

經歷悲傷的五個階段，會從震驚或否認到生氣與憤怒、討價還價、絕望到最後接受，其中我們經常在否認與絕望，希望與憤怒，無助與抓狂之間遊走不定，這些情緒波動起伏幾乎讓我們覺得自己像一個瘋掉的人。

該如何修復破碎的心？

STEP 1 與自己對話

除了「社會支持」和「時間」這兩種修補的方法外，釐清內心、重新定義現階段的任務也是非常重要的一環，因為唯有自己才能擁有拯救自己的力量。要嘛沉淪，要嘛就立刻起身改變！

吸引力法則是這樣的，你想要成為什麼樣的人，想要指引事情走往什麼方向，就要一直持續往那裡走，總有一天才有可能會抵達終點。但是在釐清情緒的過程中要切記，我們可以承認過往所犯的錯誤和缺點，但我們不應該為此而斥責和懲罰自己。

過去的意思，就代表著真的過去了，過多的苛責和後悔都無濟於事，勇敢地面對與承擔，進而放下，才是心碎之後我們必須要做的事。如果不斷地執著想要追求一個更完整的答案，可能會讓我們在情緒上變得脆弱，而且等於是毫不設防，讓自己重新經歷一次受傷、憤怒、沮喪或困惑的感覺。

STEP 2 放手並賦予心碎事件新連結

為了能夠修復我們破碎的心，我們必須做出一個關鍵性的決定—那就是放手，儘管這個動作一點都不容易，但為了早日獲得解脫，我們還是必須要努力。

放手之所以如此具挑戰性，是因為我們需要放下的，遠遠不止是純粹的情緒痛苦，我們還需要放下希望，放下可以把錯誤一筆勾銷的幻想，還要放下一直以來我們所認為的信念，而且這也象徵著我們需要放棄一部分的自己，那個我們的愛仍然受到重視的自己。

停止回憶，停止反芻過去的那些回不去的美麗幻影，在關係終結之後，我們必須再度調整並重新連結到原本的自己，將把注意力集中在我們當下的體驗，而不是去回顧或是擔心未來。

我們可以透過賦予與我們緊密的心碎事件新的意義，藉以清除過往，例如重新領養一隻寵物，或是重新造訪這些觸景傷情的地方，好讓我們和這些地方建立新的連結。當次數漸多後，新的連結意義就會開始變得強大，強到足以和舊的連結意義相抗衡，那麼放下就不再難以做到。

心碎不代表人生就此停滯

有些人會下意識地抗拒新的意義，因為心中尚保留著一塊位置。當然時間會沖淡一切，「時間」或許是一個重要的因素，但我們也不必等到自己真的已經「完全走出悲傷」，才去採取這些動作。邁向心碎的復原之路，永遠始於一個決心，我們必須放棄繼續透過記憶還是憑弔之物，緊抓著我們生活中已經失去的人事物不放。

我們的心可能會碎，但我們的人生不必隨之停擺，我們可以在經過足夠的時間之後反擊，並且繼續前進，即使我們不認為我們已經準備好，但我們仍然可以這樣做。控制自己的生活與思想，將使自己走向復原的康莊大道。情緒上的痛苦不應該永遠與我們相伴，所以不要讓這樣的痛苦與你常相左右！

圖片來源／Pinterest、Unsplash、博客來

本文整理自《不必為悲傷感到抱歉：修復心碎的自我療癒之路》並加入編輯觀點

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