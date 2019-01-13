用美食拉進彼此的心！4個IG發文小心機　讓他對你好感度加分

▲提升配對指數！4個PO文小心機 讓他對你好感度大提升。（圖／翻攝自unsplash.com）

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想要讓心儀對象注意到你嗎？那就必須要善用社群來製造好印象啊！不管是照片或文字內容，都可能會成為你在他心中的印象分數，所以以下提供４點PO文小心機，絕對可以讓你們之間可能的機率大大提升！

＃製造共同話題－興趣篇

如果你的心儀對象喜歡看展覽、電影或是聽音樂、彈奏樂器等，而你剛好也喜歡，那麼你就可以發表一些關於你喜歡的類型，或許他就會回覆你的貼文喔！

▲透過共同的興趣吸引對方。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃製造共同話題－食物篇

如果你的心儀對象是一位吃貨，那就去吃吃看他也會喜歡的餐廳吧～說不定對方看到後還會私訊問你好不好吃呢！這樣不僅可以成功製造話題，也可以讓對方感覺到你們的興趣、品味相同，或許還能進一步的約出去唷。

▲如果對方是吃貨～那麼PO吃的準沒錯啦！（圖／翻攝自unsplash.com）

＃展現出獨特魅力

偶爾發一些討拍文、悲傷文或許能激起對方想保護你的衝動，但是久而久之，別人可能就會覺得你在無病呻吟、覺得你太做作。不如真正的說出內心話，不用過多的詞藻、長篇大論，只需要用一句非常短的話訴說心情就好，讓對方一眼就能明白你的心。

▲別在PO討拍文啦！展現率性、真誠的你最加分。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃反差萌

之前在網上有一則調查指出，現在的男性都喜歡有點反差萌的女生，平常做事非常認真、嚴肅，但私下卻是一位可愛的萌妹子～所以平常可以PO一些不同風格的照片、文章，例如大笑或是朋友拍你的側拍照、影片等，說不定他會在某一刻突然對你動心喔。

▲PO些與平常不同風格的照片，製造可愛的反差萌。（圖／翻攝自unsplash.com）

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