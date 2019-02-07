還有4天、耍廢萬歲！過年懶女人必做的5件事

▲過年就是要一直躺著。（圖／達志示意圖）



文／Squid

過年假期到來，妳已經想好要怎麼度過了嗎？一整年的辛勞，都想在這段時間徹底解放，《ET FASHION》盤點5個「懶女人」過年一定會做的事情，看看妳是否也上榜？

1.睡到自然醒

每天上班或是上課，都要七早八早的起來等公車、擠捷運，過年難得不用早起，當然是要睡到自然醒，將平時沒有睡的時間立刻補回來！

2.狂嗑零食

平時雖然也可以買零食來閒嗑牙，但總是擔心吃著吃著明天就肥一寸，過年的難得假期，加上各種美味年貨，當然有合理藉口可以放縱自己，「反正等過完年，再減肥也不遲。」

▲絕對要狂吃一波。（圖／達志示意圖）



3.不出門就不洗頭

過年前的大掃除，早就洗到快「脫皮」，到了過年期間，加上天氣寒冷，如果不出門拜訪親友，吹整繁複的頭髮當然就是幾天再洗就好，「在家也沒人看到拉遢樣，沒關係啦！」

4.追劇一整天，過著美國時間

如果沒有要出門拜訪親友，身為懶女人的妳絕對會在家追劇一整天，彌補平時沒有時間看的電影或是韓劇、日劇，一次刷完整套，通常也會因為劇情太吸引人，都是看到累了才睡，當然就過著日夜顛倒的時間。

5.沒事就乾脆不下床

身為究極懶女人，以上4點只是基本款，更狂的是她們根本不想下床，若是剛好不巧外面下雨、氣溫驟降，更別想叫她們離開床鋪，躺在溫暖的被窩裡面，插著電、滑著手機，乃人生一大樂事。