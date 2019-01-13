粉藍色AirPods保護套上有一支萊恩　呆萌表情配美美吊飾，少女心大噴發

編輯／Ping 圖／翻攝自KAKAO FRIENDS 官方網站

在路上已經不難看到AirPods的身影，即使外型曾在剛推出時被人吐槽，但在音質與方便性上卻讓人心甘情願買單。KAKAO FRIENDS 再度派出人氣王RYAN萊恩與小可愛APEACH桃子連手出擊，化身最萌保護套，不只要幫你的無線藍牙耳機換新衣，還可以保護AirPods不被刮傷。

在APPLE剛推出AirPods時，KAKAO FRIENDS 就有推出過保護套，只是外型比較普通，只有RYAN 與 APEACH 的小臉，但這次所推出的新款，不只有全身的RYAN 與 APEACH ，還有搞怪又呆萌的表情、姿勢，搭配美美的小吊飾，讓人好想全部帶回家。

＃RYAN AirPods防護套（藍）

這款粉藍色的防護套上有一整隻RYAN，呆萌又帥氣的表情與姿勢，感覺就像在專心守護著你的AirPods一樣～

側邊可以裝上一條超精緻的吊飾（另外買），吊飾上有RYAN與星星的圖案，星星上還有寫著RYAN的名字，讓大家都知道你最愛的是他～

＃APEACH AirPods防護套（粉）

另外這款APEACH AirPods防護套，粉粉的外型，讓少女心一個不注意就大噴發！萌萌的APEACH 露出一顆門牙，呆呆的坐著等你來拿耳機。

側邊同樣可以裝上一串吊飾，不過變成APEACH 與寫著名字的愛心吊飾。

APEACH AirPods防護套還有分成三款表情，呆萌露牙笑、揪咪（單眼眨）與抱著愛心呆萌露牙笑，三款任你挑選。現在想要購買可以到官方網站下訂單，但是手腳要快啊，否則晚到就沒啦。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App