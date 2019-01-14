說・流行／《慾望》凱莉被求婚的MANOLO BLAHNIK鞋　1／23在台開店！

▲《慾望城市》電影版中，大人物用MANOLO BLAHNIK高跟鞋項凱莉求婚。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

MANOLO BLAHNIK要來台灣了！只要是《慾望城市》（Sex and the City）的信徒，一定知道這個品牌，電影版中大人物更拿著MANOLO BLAHNIK的高跟鞋向凱莉求婚，除了鑽石是女人最好的朋友，高跟鞋也是。MANOLO BLAHNIK將於1/23日進駐微風南山，女人們有福了。

細膩、優雅、華麗，很多的尖頭、高跟，是MANOLO BLAHNIK大部分的元素，「鞋子是第二層肌膚」，設計師Manolo Blahnik曾如是說，而且一雙好鞋，能讓女人更美。除了設計他也懂得製鞋，每個步驟都講究，至今仍由他繪製草圖，交由工廠手工打造，且每一季都會到米蘭的工廠檢視，大概因為變美，而且鞋楦、鞋跟都講究，所以有人說，穿MANOLO BLAHNIK的高跟鞋不會累。

▲設計師Manolo Blahnik手繪草圖後，再由工匠手工打造出鞋款。（圖／翻攝MANOLO BLAHNIK IG）

Manolo Blahnik在西班牙出生長大，曾經在瑞士念寄宿學校，又到日內瓦大學念法律，不過這些都是父母的期待而非他的興趣，後來他到巴黎進入藝術設計學校，開始新一頁的生活，而生命中最重要的貴人，不是《慾望城市》的凱莉，而是時尚界的傳奇人物Diana Vreeland。

Diana Vreeland風格、創意都大膽，而且慧眼識人，1970年，她是《VOGUE》美國版總編輯，Manolo Blahnik有機會把設計的作品拿給她看，大獲讚賞，在Diana Vreeland的鼓勵下，Manolo Blahnik專心往鞋履發展，1972年在倫敦開了第一家專門店。

▲MANOLO BLAHNIK的美麗設計。（圖／翻攝MANOLO BLAHNIK IG）

即便在厚底、圓頭當道的年代，Manolo Blahnik仍堅持秀氣的楦頭、細細的高跟，走著屬於自己的美麗路數，明星、名人追捧者眾多，《慾望城市》的凱莉可以說是貴人2號，讓MANOLO BLAHNIK這個有點長的名字，從貴婦名媛到在電視機前守著影集的我們，通通把它刻在腦海。

凱莉在紐約街頭遇到搶匪，苦苦哀求：「你可以拿走我的包包、手錶、戒指，但求求你不要搶走我的MANOLO BLAHNIK鞋。」這是劇中最經典的一幕，可見凱莉與MANOLO BLAHNIK愛得多濃烈。

▲《慾望城市》電影版中的求婚場景深植人心。（圖／品牌提供）

而那雙裝飾著水晶方扣的寶藍色Hangisi高跟鞋，戲份更是重到不行，凱莉打開她的無敵大但清空的鞋櫃，只有這雙鞋在正中央閃閃發光，大人物（Mr. Big）用它向凱莉求婚，浪漫到女人們快被洗腦「不是鑽石沒關係，給我MANOLO BLAHNIK」！

▲凱莉的婚鞋是寶藍色Hangisi，原本是專為《慾望城市》電影訂製的顏色，42,800元。（圖／翻攝MANOLO BLAHNIK IG）

Hangisi的設計靈感來自拿破崙的妻子約瑟芬皇后，及他的妹妹Pauline Bonaparte，是品牌的經典標記，鑲嵌著144顆水晶十分耀眼，有許多顏色及高度能選擇，在韓劇《藍色大海的傳說》中，李敏鎬為從人魚變成人類的全智賢穿上綠色平底Hangisi，又是一次無可救藥的浪漫。

▲韓劇《藍色大海的傳說》中，全智賢穿的綠色平底Hangisi，39,800元。

過去MANOLO BLAHNIK曾斷斷續續出現在一些選品店，想擁有夢幻逸品多少需要運氣，如今終於被正式代理進台灣，位於微風南山1樓的專門店準備開幕，想效法凱莉買鞋的豪氣干雲，可以實現了。

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