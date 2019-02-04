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長輩見到一定給大紅包！3招「討好系妝容」必學　

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▲3INA。（圖／品牌提供）

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

過年擁有好氣色，不但可以迎來新的氣象，在家族聚會的時候，一個人見人愛的妝容更容易受到長輩疼愛，也許還有機會可以多得幾個紅包！《ET Fashion》也針對過年好氣色，特搜多款能夠創造出人見人愛妝容的彩妝單品，讓妳新的一年可以人氣旺旺來。

POINT 1：光澤感的好命肌，透過有點微光感的底妝，不但可以修飾肌膚瑕疵，也能讓整個人的氣色都都亮起來，擁有出容光煥發、福氣滿載的感覺。

【推薦單品】
《Sulwhasoo雪花秀》輕透雪紡氣墊粉凝霜 12g $1,880、IOPE絕對無瑕緻顏美肌氣墊粉底SPF 50+PA+++ NTD$1750、發光萬能氣墊 SPF50PA++++ 12g NT$1450、雅詩蘭黛 粉保濕訂製雙效氣墊粉餅 NT$1950

▲3INA。（圖／品牌提供）

POINT 2：自然粉嫩蘋果肌，運用粉色系、帶點紅感的腮紅，創造出宛如從肌膚透出紅潤感的效果，搭配上近年日本非常風靡的「眼下腮紅」畫法，不但可以瞬間「減齡」，擁有年輕可愛的感覺，也能讓氣色提升。

【推薦單品】

3INA炫染腮紅 #107 7.5g NT$550、蘭芝好氣色氣墊腮紅 #1羞澀粉紅 9g NT$880、露華濃修容大師4色修容盤 深邃感001

▲3INA。（圖／品牌提供）

POINT 3：紅潤感的嘟嘟唇，不建議亮麗的大紅色，以免出現太過幹練、強勢的感覺，可以透過自然感的粉紅或是粉橘色，打造出自然溫柔的妝效，讓人緣瞬間提升！

【推薦單品】

蘭芝水樣超膜潤唇凍 3g $800 No.2熱戀粉紅、3INA超印色染唇釉#502、NYX Professional Makeup蜜糖光水晶唇釉01 360元 、露華濃棉花糖氣墊粉唇筆-粉紅天堂 售價220元

▲3INA。（圖／品牌提供）

關鍵字：

過年, 彩妝, 3INA, 蘭芝, 雪花秀, IOPE, M.A.C, 雅詩蘭黛, NYX, 露華濃
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