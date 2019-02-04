長輩見到一定給大紅包！3招「討好系妝容」必學　

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

過年擁有好氣色，不但可以迎來新的氣象，在家族聚會的時候，一個人見人愛的妝容更容易受到長輩疼愛，也許還有機會可以多得幾個紅包！《ET Fashion》也針對過年好氣色，特搜多款能夠創造出人見人愛妝容的彩妝單品，讓妳新的一年可以人氣旺旺來。

POINT 1：光澤感的好命肌，透過有點微光感的底妝，不但可以修飾肌膚瑕疵，也能讓整個人的氣色都都亮起來，擁有出容光煥發、福氣滿載的感覺。

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POINT 2：自然粉嫩蘋果肌，運用粉色系、帶點紅感的腮紅，創造出宛如從肌膚透出紅潤感的效果，搭配上近年日本非常風靡的「眼下腮紅」畫法，不但可以瞬間「減齡」，擁有年輕可愛的感覺，也能讓氣色提升。

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POINT 3：紅潤感的嘟嘟唇，不建議亮麗的大紅色，以免出現太過幹練、強勢的感覺，可以透過自然感的粉紅或是粉橘色，打造出自然溫柔的妝效，讓人緣瞬間提升！

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