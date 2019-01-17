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帥翻天的唇膏終於2月登陸！L’OREAL X Isabel Marant限量酷黑聯名

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記者李薇／綜合報導

開架彩妝品牌L’OREAL在今年年初與時尚大牌Balmain跨界合作，推出一系列的唇膏，成為時尚圈話題討論的焦點，最近又傳出與法國設計師品牌Isabel Marant推出聯名彩妝，全黑的包裝搭配上白色的標語，光是外型就超級時尚。

▲L’OREAL,Isabel Marant。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

▲L’OREAL與Isabel Marant聯名推出彩妝。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

Isabel Marant在台灣比較少人知道，她是法國新興的設計師品牌，在2013年曾經與H&M合作推出聯名服飾，2014年又拿到風格人物大賞（Elle Style Awards），運用率性的設計以及俐落的剪裁，展現出獨樹一格的時裝美學，是時尚界不能忽視的才女。

▲L’OREAL,Isabel Marant。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

▲L’OREAL,Isabel Marant。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

▲整系列光是包裝就美翻。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

在2018年秋季L’OREAL也找上她合作，整系列都是設計師Isabel Marant本人設計，全黑色的霧面材質搭配上帥氣的白色字樣，SMOKE代表眼影、SHINE打亮餅、SMILE唇膏等，品項是她日常妝容所需的必備單品、連顏色都是她精挑細選的色調，目前在國外即將於9月開賣，引發時尚迷搶購。

而台灣則是在2月1日上市，這次並不會全系列都引進，只會引進5色的唇膏以及1款唇油，雖然沒有全部登台，但光是唇彩也是很令人期待，另外，也會凡購買限量聯名訂製唇膏，就有機會獲得限量版Isabel Marant訂製收納袋與唇彩收納包。

關鍵字：

L’OREAL, Isabel Marant, Balmain, 唇膏, 彩妝
fashion.net

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