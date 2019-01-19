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讓妳一整年好運滾滾來！氣勢超強紅彩妝來報到

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記者李薇／台北報導、圖／品牌提供

過年很多品牌都會推出紅色系列的單品，彩妝品牌也不例外，《ET FASHION》就特搜3款必買的紅色系彩妝，不但可以打造出絕美的妝容，包裝也是美到不行，限量更是值得收藏起來，過了今年明年就沒有機會。

▲NARS,M‧A‧C,蘭芝,彩妝,氣墊粉餅,唇膏。（圖／品牌提供）

【NARS 特霧唇誘】售價1000元

以剪紙設計出唇誘的包裝及亞洲限量霓光炫紅瓶身，挑選出亞洲最熱賣的特霧唇誘，推出限量新年亞洲限量色 ＃Flame、#Firework及#Firecracker，專業刷頭精準突顯雙唇魅力，持久飽和不掉色，打造零重力唇妝。

▲NARS,M‧A‧C,蘭芝,彩妝,氣墊粉餅,唇膏。（圖／品牌提供）

【M‧A‧C時尚專業唇膏】售價820元

這次過年系列M‧A‧C收編了超強暢銷開運色號：RUBY WOO、RUSSIAN RED、LADY DANGER等等，全部換上氣勢紅裝，上面還寫了福，讓妳擦上都可以順順利利一整年，質地輕盈飽和不掉色，絕對是要入手的單品。

▲NARS,M‧A‧C,蘭芝,彩妝,氣墊粉餅,唇膏。（圖／品牌提供）

【蘭芝 超緊顏光潤氣墊粉霜】售價1500元

首次換上紅色小金豬外裝的氣墊粉霜，裡面添加滋養油、彈力柔焦撫紋科技還有緊緻無痕科技，可以輕鬆拍出Baby肌嬰兒稚嫩光潤感，特殊清爽型光感滋養油成分，能夠讓肌膚散發自然光澤，8倍保濕力，驚人透潤光澤感，高度遮瑕12小時長效持妝。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

NARS, M‧A‧C, 蘭芝, 彩妝, 氣墊粉餅, 唇膏
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