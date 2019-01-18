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嬌小女必看！頭髮、包包有學問　掌握3撇步「視覺身高」輕鬆激增20公分

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▲嬌小女穿搭 。（圖／pixabay）

▲嬌小女只要透過比例法穿搭，也能看起來很有氣勢 。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

造型能讓人變得搶眼，即便是身高嬌小的女性，也能透過3個小撇步，讓視覺身高從160公分變180公分，因為對整體順眼度來說，「比例」比真實身高重要，利用髮型、包包跟配件，就能讓你氣場十足。

頭髮長度很重要
剛剛說過整體要看起來順眼，「比例」就是最重要的關鍵，許多女生喜歡留夢幻長髮，但有個觀念要建立，就是髮型是留起來好看才會叫夢幻，小個子的女生通常中短髮才是最好的選擇，因為會讓頭部比例變小，整體看起來均衡，若堅持留長髮，也可以利用綁起來或紮起來的髮型改進比例。

▲嬌小女穿搭 。（圖／pixabay）

▲利用頭髮縮小頭部比例，整體會看起來更高。

小包比大包好
雖然大包包很好用，卻是整體破壞比例的元凶，身高嬌小的女生，建議還是以小包包為整體搭配的選擇為佳，因為即便所有的服飾搭配得宜，一個大包包掛在身上或拿在手上，便會覺得相當沈重，此外現在流行的斜背，也盡量將肩帶長度縮短，放在腰部以上左右的位置是最好。

▲嬌小女穿搭 。（圖／pixabay）

▲嬌小女穿搭 。（圖／pixabay）

▲包包能調整比例大小，盡量不要用大包來搭配 。

腰帶適得其所
也許很多人都知道了，腰帶是調整比例最好用的配件，目前的潮流傾向高腰設計，腰帶也要走「高腰風」，因為視覺上的判斷，會覺得腰帶以下全都是腿，所以腰帶最好的位置是在腰部往下半部變寬曲線的上方，目前天氣會慢慢變涼，繫在外套外面，也能調整比例跟顯瘦，一舉兩得。

▲嬌小女穿搭 。（圖／pixabay）

▲利用腰帶就能讓腿變長。

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關鍵字：

穿搭, 比例, 嬌小, 顯長, 氣勢, 身高, 流行, 風格
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