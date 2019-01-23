2019必須入「珍珠」的坑！這樣戴超時髦，不會像媽媽

如果還想著珍珠是old fashion的代名詞，那妳就大錯特錯了！搭上今年最熱的「不對稱」潮流，擺脫以往規矩、單一貼耳樣式，突破性的設計感可以讓珍珠成為簡約中質感升級的秘密武器！打破你對珍珠只能端莊的刻板印象，除了優雅高貴也可以霸氣有態度，而且好搭不易失誤，是永遠的經典不敗！

＃女人味的耳邊小心機



都說了耳環是女性們愛漂亮的象徵，一點都沒錯。大顆珍珠掛上耳立馬顯出氣場，怕太誇張也可以用多顆小巧珍珠來襯托氣質，垂掛在雙耳之間，隨舉手投足間來回擺動，給妳滿滿女人味。

▲用珍珠耳環展現復古女人味。（圖／翻攝自Scroi、Ig@ madelynnfurlong、Pinterest、Ig@wooayeou、@hopesanddreams____）

＃藏在細節的設計看出手腕品味



聽到珍珠手環妳第一個想法是什麼？是嫌棄還是不敢恭維？殊不知近年她已躍上許多女人的雙手，要突出就要贏在設計感，不僅氣質加分更能讓妳瞬間升級為「貴婦手」！

▲小珍珠增添貴氣又不顯老！（圖／翻攝自Lesis、Lesis、Tasaki）

＃指尖上的優雅



千萬別以為只有媽媽們才會把珍珠戴上手！單顆珍珠直接套在手指是絕對NG，試試以金色系為主軸搭上多顆小珍珠，特殊多樣化的設計，讓妳可以在指尖上玩出不一樣的風格。特殊造型才不會顯老氣。

▲今年一定要來點珍珠戒指。（圖／翻攝自Tasaki、Tasaki、小紅書＠粉色貓頭鷹）

＃金屬Ｘ珍珠，不顯貴氣的衝突帥氣感



擁有一條珍珠項鍊是許多女孩們心中的夢想之一，但又怕戴上去會像60年代電影裡的女主角，太過華麗和老氣。請挑選簡單的設計配上幾顆珍珠點綴，把俗氣變潮氣。大串珍珠早落伍，設計感很重要！

▲珍珠項鍊挑選很重要，要華麗但不能老氣。（圖／翻攝自Lesis、anissakermiche、celinestreasure.wix）

＃只有新娘才能擁有？當然不！



珍珠髮飾要不就出現在新娘頭上，不然就是被日本妹妹拿來當作可愛的裝飾品，總覺得在髮上玩造型只適用特殊場合。現在超多髮簪和髮夾都適合打造日常生活氣質髮型，尤其搭上亞洲人深系髮色更顯耀眼。用珍珠裝點頭髮下會更有氣質。

▲其實珍珠飾品也可以很日常。（圖／翻攝自Ig@lattice_lessignes、@ jessicavaleriejewellery、@lattice_lessignes、extravagant.com）

文／美人圈

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