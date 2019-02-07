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泫雅、李聖經都愛！2019正夯「珊瑚橘髮色」素顏也美爆

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2019的Pantone色「珊瑚橘」代表著滿滿的正面能量！這股風潮除了在美妝、時尚界刮起炫風，泫雅、李聖經等女星也曾染上珊瑚橘，高明度色彩的髮色超吸睛，也讓膚色瞬間提亮兩個色階！不過這款髪型可是充滿挑戰力，不是人人都適合染，這次訪問到ARDOR hair salon 資深髮型師Kai來解答，究竟哪些膚色適合？髮色又該怎麼照顧？一起來看看⋯

一定要有冷色調

亞洲人在染橘色的頭髮時，一定要帶有冷色調的顏色在裡面，例如冷橘、灰橘、淺粉橘。在持色的部分，要使用染後洗髮精及補色洗髮精定期為髮色補充顏色，不然以亞洲人的髮色來說很容易顯得乾而枯燥。

▲珊瑚橘。（圖／翻攝自IG）

什麼膚色適合染

如果想要染這類髮色的人，膚色一定要偏白，如果本身膚色偏黑的人就沒那麼適合，反而會讓皮膚看起來蠟黃暗啞無光。

膚色偏白的人，除了染冷色調的橘以外，也能嘗試染橘紅色調，讓氣色更好更活潑；膚色偏黃、黑的人要注意的部分也一樣，只是偏黑的人更要注意髮色的維持，只要稍稍一點褪色就會覺得乾、髮質差。

▲珊瑚橘。（圖／翻攝自IG）

高明度珊瑚橘

走在時尚巔峰的泫雅，風格向來很大膽，早在前些陣子就曾染過這款橘紅色調的髮色。高明度的珊瑚髮色，搭配粉橘色的妝容，讓整個人散發溫暖的感覺。

▲珊瑚橘。（圖／翻攝自IG）

超高明度需漂髮

Pony大神真是什麼髮色都可以駕馭啊～因為亞洲人的天生髮色很難將珊瑚橘完整呈現，所以必須把頭髮漂的很淺，再帶上這種粉中帶橘的明亮色，是不是整個人看起來超級亮！這邊也要注意，漂髮後髮質會比較脆弱，所以更要細心呵護！

▲珊瑚橘。（圖／翻攝自IG）

中明度有朝氣

李聖經本來膚色就比較白皙，所以飽和溫暖的橘髮在她身上是可行的，顯眼的橘光，整個人看起來非常有朝氣，氣色非常好！

▲珊瑚橘。（圖／翻攝自IG）

中明度偏橘棕色

短髮代表高俊熙也曾經染過偏橘棕色調，搭配大地裸棕眼妝，呈現出更加惹人憐愛的可愛風格，且整個人也更為明亮！

▲珊瑚橘。（圖／翻攝自IG）

低調飽和好氣質

不想漂髮的朋友可以參考朴信惠的髮色，比上面幾個髮色來的低調保守，又比一般的棕茶色更有特色～仔細觀察能發現小巧思在裡頭，撥髮的瞬間閃耀著珊瑚橘色光。

▲珊瑚橘。（圖／翻攝自IG）

文／柯夢波丹　圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 2019, 正夯, Pantone, 珊瑚橘髮色, 李聖經, 泫雅
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