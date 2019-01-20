IN・美妝／用都最後一點都還有哆啦A夢　超佛心的聯名口紅讓人想擁有

記者李薇／綜合報導

日系彩妝品牌PAUL & JOE最近與哆啦A夢合作，推出全新的限量彩妝系列，經典的蜜粉壓印上超級可愛的哆啦A夢公仔，還有經典的菊花，展現出可愛優雅的氣質，另外這次還推出口紅，跟之前的貓咪口紅一樣，用到最後一點都還有哆啦A夢的圖案。

▲PAUL & JOE推出超可愛的蜜粉系列。（圖／翻攝自masami_cosme IG）



以藍色的哆啦A夢搭配上紅色的花朵，這次推出的限定唇膏，包裝設計看起來相當可愛，裡面的唇膏則是以透明的外盒搭配上裡面紅色的哆啦A夢內芯，可以輕易描繪出透亮感的紅色唇妝，而且擦到最後一滴都還有圖案，可以說是超級可愛。

▲唇膏用到最後都還有哆啦A夢。（圖／翻攝自masami_cosme IG）



另外這次還推出蜜粉款，同樣也是運用哆啦A夢印上蜜粉粉餅，旁邊搭配品牌的經典菊花，看起來很活潑又有優雅感；另外還有一款類似香膏的潤唇膏，上面印有藍色的哆啦A夢圖案，看起來相當有活力，絕對是護唇控一定要入手的系列。

▲哆啦A夢的彩妝相當可愛。（圖／翻攝自masami_cosme IG）



這系列在網路上傳分享之後，立刻有許多網友留言，大呼「我一定會購買」、「超可愛的」、「哆啦A夢變化妝品也超棒」；全系列將在日本搶先上市販售，即將在4月限量推出，想要入手的人一定要趕快找代購。

▲連包裝都是滿滿的哆啦A夢。（圖／翻攝自masami_cosme IG）

