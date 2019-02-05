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出遊不用大包小包！1瓶搞定所有複雜保養

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記者李薇／綜合報導

過年出遊返鄉，很多人都會把平時要帶的東西都帶上，不過大包小包卻讓自己的旅程超級狼狽，東西東一包西一包，相當麻煩，像是保養就有超多罐，帶著著實麻煩，《ET FASHION》就幫你整理3款只要一罐就可以搞定的保養，不但功效跟超多罐一樣，更是不需要大包小包，讓外出超輕鬆。

▲得英特。（圖／品牌提供）

1.得英特 青春煉金霜升級版，30ml、售價15,000元

得英特全新的青春煉金霜擁有細緻絲滑的質地，如絲緞般柔滑綿密，能瞬間融化在肌膚底層，裡面蘊藏的珍稀營養能量，可以滲透進肌膚，讓膚質呈現出絲滑透亮的效果。

▲得英特。（圖／品牌提供）

2.DIOR 凍妍新肌急救精華油，30ml、售價3400元

「凍妍新肌急救精華油」蘊含「摩洛哥堅果油」，密集滋潤，舒緩肌膚的乾燥不適；另有大溪地神油之稱的「瓊崖海棠油」，補充脂質，恢復活力，進而增加肌膚防禦力。是受損疲倦肌膚的萬能急救油，一抹瞬間精油轉化為精華的輕盈質地，在肌膚表面只留呵護、不留黏膩，無論肌齡膚況，不再怕抹油！

▲得英特。（圖／品牌提供）

3.綠藤生機 奇蹟辣木油

由辣木籽萃取出的辣木油，更是古埃及時期以來對抗乾燥氣候的保濕聖品，綠藤生機旗下的奇蹟辣木油熱銷13萬瓶，100%天然來源，70%油酸貼近肌膚組成，在肌膚表層形成會呼吸的鎖水膜，為肌膚的水分上鎖。

關鍵字：

得英特, DIOR, 綠藤生機, 保養, 過年
fashion.net

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