拜月老這樣才正確！想覓良緣忌千萬別帶傘、忌幫朋友求

▲過年去廟裡拜拜求姻緣，求得的「紅線」其實不用綁手上！（圖／翻攝愛無限劇照）



編輯／Rose

過年期間，許多人都會到廟宇走春，趁機為新的一年求個好運，「求姻緣」更是不少人的重點！但想要覓得一段良緣，或與另一半開花結果，如何正確拜月老就是必知大事。其中更有一些禁忌，包含不能幫朋友求、不能帶傘等，想求一段良緣的人要特別注意啊！

▲過年期間，不少人都會到廟宇走春祭拜，而求姻緣更是許多人的重點。（圖／資料照）



坊間流行將「紅線」綁手上，紅線斷掉的那刻就是達成心願的時刻，實際上紅線隨身帶著就好，不需要綁在手腳上，綁得太緊會讓血液循環變差，對身體不好，而斷掉的紅線，其實更像壞兆頭。

求了月老還單身，別緊張，只是因為緣份未到而已！

▲紅線斷掉豈不是壞兆頭，求月老的紅線收在皮夾或包包內就好，若拜了月老後沒有桃花，只是緣份未到而已，別緊張！（圖／翻攝Last Friends劇照）



拜月老須知

1.生理期也能拜。

2.晚上也能拜，只要廟門打開都能拜。

3.能為家人求姻緣，但不能幫朋友求。

4.情侶一起拜，金紙、香要一人買一份，自己的姻緣自己顧。

5.未來結婚後，要用喜餅還願。

6.拜拜時穿著要端莊，不能暴露，也勿戴帽子、太陽眼鏡。

7.勿帶傘，否則求什麼都「散」。

8.拜好後喝結緣茶，勿吹茶杯，否則緣份都被你「吹」了。

▲記得，可以幫家人求姻緣，但朋友不行。（圖／資料照）

該怎麼拜月老

1.先到香鋪購買金紙、香一份，再買一份專門祭拜月老的供品「紅線鉛錢」。

要注意的是，紅線牽錢第一次拜才需要買，一人一生覓得一份良緣就夠，姻緣線當然也一條就好，未來去其他廟宇拜月老，也無需再購買一次紅線。

▲拜月老時，記得另外買紅線供品。（圖／翻攝霞海城隍廟官網）



2.祭品：單身的人能買半斤紅棗，紅添喜氣、「棗」日覓得良緣。穩交的人，能帶鮮花代表早日開花結果。

3.點三炷香先拜天公爐（不用插香），接著拿著香進入大殿。大殿中央為城隍爺、左邊是月老，祭拜的時候說自己姓名、地址、出生年月日，單身者能說明自己想找的對象類型，穩交的人能請月老幫忙這段感情開花結果。

4.拜好月老後，其他偏殿神明也要祭拜，重複剛剛祈求的內容，請其他眾神一起幫忙。

▲拜拜時，記得說清楚自己的名字、出生年月日、地址。（圖／資料照／記者李毓康攝）



5.拜完後，將手中三炷香插在大殿前的天公爐，並將紅線以順時鐘方向過爐，再把紅線收在皮夾或皮包內。

▲拜完後，香插在天公爐內，並將紅線以順時鐘方向過爐。（圖／資料照）