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資深美甲師教妳用指甲油畫「粉紅小豬」　手殘人也輕鬆搞定

櫻桃籽的美感養成計畫 櫻桃籽

Fashion Journalist learning taste w..

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▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

文／櫻桃籽　圖／CRÈME NAILS奶油美甲沙龍

農曆年前有許多事情要忙，到了年前終於有時間把自己「妝水水」，但可別大剌剌的不重視細節，從新年一開始就粗枝大葉，可不是個好開端，且為了接下來的眾多打牌行程做準備，「指尖」上的美麗也不能疏忽。

即使年前沒時間上沙龍做指甲，櫻桃籽也向東區名人愛店奶油美甲沙龍資深美甲師小晴討教幾招，教妳用簡單技法畫出粉紅小豬、野性小豬、低調奢華花紋等款式，自己在家當玩美甲，有趣又省錢，變漂漂同時也很紓壓！

豬年必備☞粉紅小豬

準備工具：粉紅色、紅色、黑色、細頭彩繪筆。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

1.粉色指甲油在指面畫出半圓，作為小豬臉部主要輪廓。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

2.細頭彩繪筆畫出耳朵，可以想像在畫三角型。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

3.細頭彩繪筆畫出橢圓型，當作豬鼻子。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

4.取黑色點出眼睛與豬鼻孔。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

5.最後取紅色在臉頰畫愛心腮紅。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

豬年必備☞野性小豬

準備工具：粉紅色、紅色、黑色、細頭彩繪筆。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

1.使用咖啡色指甲油畫圓，當作山豬臉部。

2.細頭彩繪筆用咖啡色畫三角形，當作豬耳朵。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

3.沾取粉紅色用細頭彩繪筆勾勒耳朵和鼻子。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

4.淺卡其色畫出花紋與牙齒。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

5.沾取黑色畫出眼睛、鼻孔與2019字樣。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

低調奢華☞金箔花紋

準備工具：黑色、橘色、蒂芬妮綠色、亮片指甲油、金箔、鑷子。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

1.黑色指甲油打底。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

2.橘色系指甲油隨意勾勒。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

3.蒂芬妮綠指甲油在空隙勾勒，可與橘色稍微重疊製造層次感。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

4.沾取細粉亮片色點在空白處。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

5.鑷子夾取金箔在喜愛位置放上即可。

▲▼豬年美甲。（圖／Creme Nails提供）

關鍵字：

奶油美甲沙龍, Creme Nails, CRÈME NAILS, 小晴老師, 小晴, 美甲師, 農曆新年, 指甲油, 美甲, DIY, 豬年
fashion.net

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