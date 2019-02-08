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李曉涵狂嗑洋芋片養骨感身材！維持零贅肉　原則超簡單

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▲李曉涵。（圖／NICOLE＋FELICIA提供、翻攝李曉涵IG）

▲凱渥名模李曉涵，多年來維持骨感體態，始終如一。（圖／NICOLE＋FELICIA提供、翻攝李曉涵IG）

編輯／Rose

凱渥名模李曉涵年前出席時尚活動，穿透膚馬甲禮服上陣，若隱若現露出大長腿與平坦腹肌，更不用說明顯的鎖骨與骨感手臂，集結所有女生羨慕的零贅肉特點。但即將奔4的李曉涵，出道多年從沒被體重困擾過，她坦言：「最喜歡吃洋芋片，平常放很開不忌口。」

▲李曉涵。（圖／翻攝李曉涵IG）

▲跟風最近的#10yearschallenge，李曉涵骨感體態不變，但她自認膠原蛋白流失很多。（圖／翻攝李曉涵IG）

想必這番言論，肯定會讓所有過年期間只想躺著當「沙發馬鈴薯」的地方粉絲羨慕嫉妒恨！不過其實李曉涵常年維持骨感體態，也不是真的放那麼開，雖然是不容易發胖的體質，但她對自己也有諸多要求，比方說「三餐正常，但禁宵夜」、「每周運動三次」等，她最愛的是空中瑜伽和重訓。

▲李曉涵。（圖／翻攝李曉涵IG）

▲李曉涵。（圖／翻攝李曉涵IG）

▲李曉涵很喜歡空中瑜伽，靠這項運動維持優美曲線。（圖／翻攝李曉涵IG）

李曉涵近年來認真練習空中瑜伽，筋骨超軟Q，也藉此保持完美身材曲線，穿布料少少的辣妹裝也沒在怕，先前尾牙時穿一套桃紅色西裝中空露腰，A4紙片腰的身材真的讓人太羨慕。

▲李曉涵。（圖／翻攝李曉涵IG）

▲李曉涵的零贅露腰身太讓人羨慕！（圖／翻攝李曉涵IG）

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李曉涵也常常分享重訓中的小影片，想朝著她的完美身材看齊，可以來偷偷看她都怎麼練的，或者學習幾個她在家會做的小運動，練起來，新年新希望就是朝名模般的完美身材前進！

家中自主練習☞

健身房重訓☞

關鍵字：

李曉涵, 減肥, 重訓, 運動, 減肥, 過年, 2019農曆年, 瘦身
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