簡嫚書過年「挑食」大吃　拒胖Tips必知，當媽也保少女體態



▲簡嫚書分享自己過年大吃的原則。（影／SWAROVSKI、翻攝簡嫚書IG、記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

簡嫚書升格當媽滿一年，但沒想到她年前出席施華洛世奇活動（SWAROVSKI）穿一套露肩裝，仍是少女的體態，纖細又嬌小，完全沒有媽味，她也承認有時會「忘記自己是媽媽」讓人噴笑！她分享自己維持少女體態的秘訣，過年可以大吃，但要聰明吃，她會以「單一食材」為主題去挑食。

▲簡嫚書穿粉紅色小洋裝戴施華洛世奇飾品，模樣根本戀愛中的小少女。（圖／品牌提供）



身為藝人，對身材的要求總是比一般人高，簡嫚書坦言「因工作關係養成飲食很節制的習慣，節制對我來說並不是痛苦的事情」，到了過年應該也會控制飲食，但如果真要大吃，「不會每一樣都吃」，舉例來說「如果我今天決定都要吃肉，就以它為主題，如果要吃蘿蔔糕，就主攻蘿蔔糕。」

▲簡嫚書說「節制並不是痛苦的事情」，如果真要大吃，就會以單一食材為主題去挑食。（圖／翻攝簡嫚書IG）



簡嫚書分享她曾看過一些書，「胃沒有那麼聰明，太複雜的食物進去，消化會變慢。」因為希望排便順暢，藉此能吃更多東西，她很注意這一點，因此飲食上採用「單一主題飲食，其他嚐嚐味道」的策略。

▲簡嫚書若要大吃，飲食上採用「單一主題飲食，其他嚐嚐味道」的策略。（圖／品牌提供）



運動方便，簡嫚書不建議大吃大喝後，累積一段時間再瘋狂動，她認為這種方式效果不優，還是過年期間有吃也有動，即便抽出一點點時間運動也可以，年後為了怕自己運動會偷懶，可以約朋友一起運動，互相監督，快快甩油。

▲簡嫚書建議過年期間邊吃也要邊動，年後再找好友一起去甩油，很快就能恢復瘦子身材。（圖／品牌提供）



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目前簡嫚書的運動類型以瑜伽、皮拉提斯、HIIT高強度間歇運動為主，靠HIIT練肺活動、迅速消脂，再透過瑜伽放鬆肌肉，皮拉提斯則是雕塑局部線條。果然，多管齊下後，簡嫚書的體態比少女更少女，連她自己偶爾都忘了自己是個媽。

▲鬼靈精怪的簡嫚書，完全零媽味啊！（圖／品牌提供）