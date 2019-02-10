「不穿內褲」治療失眠！日本睡眠專家教戰　晚餐拒吃甜點、咖啡

▲全台失眠人口比台北市民還要多，養成良好睡覺習慣，是遠離失眠的重點。（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）



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現代人生活腳步太快，生活壓力太大，導致失眠人以光速增長，據統計台灣人中每10位成年人，有有1位需要靠藥物入眠，全台一年能吃到4億顆以上的失眠藥！全台失眠人口甚至比台北市民還多，要如何遠離失眠問題，你應該戒掉睡前看手機、習慣性熬夜的壞習慣，為自己塑造良好睡眠環境。

日本舒眠治療師三橋美穗在《跟喵星人一起倒頭就睡：揮別失眠的魔法書》以簡單的實踐性法則，跟讀者分享打造良好睡眠環境的方法。過年期間，日夜顛倒，即將回歸工作崗位，要回到常軌卻失眠的人，可以嘗試她推薦的方法，讓入睡更容易。

【晚餐時間】

以輕食為主，不吃甜食，如太晚才能吃晚餐，就以熱湯為主，忌咖啡因。

▲晚餐別吃甜食，真的很想要吃以少量為佳。（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）



【服裝】

換睡衣，以蠶絲材質為佳；穿暖襪套而不是襪子；不用穿內褲。

▲換上睡衣培養就寢情境。（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）



【睡前10大守則】

1.就寢前的8個小時內禁止打瞌睡。

2.溫水浴15分鐘，水不泡過肩。

3.抽菸會讓睡眠品質變糟。

4.睡前不要收發電子郵件。

5.不要太在意睡眠的黃金時間。

▲睡覺前8小時絕對不能打瞌睡。（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）



6.還不睏就不要躺在床上。

7.把艱澀難懂的書放在床邊。

8.把腳抬高，消除浮腫。

9.睡不著就乾脆起床。

10.半夜上廁所時要小心燈光。

【環境10大注意事項】



1.睡覺別開小夜燈。

2.燈光要用微暗的橘光。

3.寢室要用米色或粉色來調合。

4.使用容易翻身的床墊。

5.枕頭要到店裡試過再選購。

6.有伴侶的人要用2張單人床。

7.經常調節溫濕度。

8.妥善安排寢具的擺放順序來擊退寒冷。

9.羽絨被要根據蓬鬆度來挑選。

10.凡事以睡眠為優先。

▲保暖工作做足。（圖／示意圖／翻攝先熱情的清掃吧JTBC官網）