劉濤、《如懿傳》辛芷蕾御用鞋　買了等開工賺飽回頭率

文／Squid

拿到紅包第一件事情就是準備血拼！而小資女上班族要買什麼才最合適，不妨就挑選一雙合腳、好穿的鞋款，不但平時休閒可以穿，上班也可以搭配，相當方便CP值很高，即使買得貴一點，也很划算。

【ECCO SOFT 8】售價6680元

大中華區限定版的SOFT 8女鞋共推出粉、黑、灰3色，採用潮流鬆緊繃帶設計打造套入式懶人鞋，穿起來包覆性高無壓力；FLUIDFORM 一體成型製鞋科技，輕盈柔軟且耐走，打造走春拜年最「適」鞋款，是代言人劉濤的著用款。

【ECCO SHAPE女鞋】售價5980元

ECCO SHAPE女鞋系列運用獨有的特殊後跟設計，打造出跟高4.5公分，而視覺上卻有6公分的完美增高修飾效果，即使是身材嬌小可愛的女性也能穿出名模逆天長腿！粗跟設計永遠是不敗的潮流，SHAPE 45 POINTY BLOCK是初入職場或是通勤女孩的最愛！除了跟鞋之外，好穿好走無負擔的平底鞋款也是OL迎戰職場必備鞋款。

【ECCO ST.1女鞋】售價6180元

擁有簡約繃帶套入式設計的ST.1，俐落個性感十足，黑、白、灰三色更是情侶鞋經典百搭色系，低調又不失個性；獨家螢光綠色SHOCK THRU緩震鞋底系統提供高回彈力與2倍的緩震力，成為情侶們於每個街角及風景外拍的最佳跑跳夥伴，是辛芷蕾著用款。