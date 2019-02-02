懶得找朋友、總是自己看電影？5點證明妳愛上了「獨處的時光」

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還記得小時候，上廁所都要手牽手，下課逛街一定要揪姊妹同行，新電影上映馬上tag閨蜜，就算要來個說走就走的旅行，也要拉一個陪同的旅伴，無論做什麼事似乎都要有個伴。

▲做什麼都要拉上姊妹一起。（圖／翻攝自pinterest，以下同）

然而，在習慣一個人之後，以前覺得沒人陪就不想做、不敢做的事，現在都能輕鬆自如的應付，甚至更喜歡這樣的生活。

事實上，沒幾個人天生喜歡孤單，往往是被生活所迫，開始學著獨立、與自己獨處，然後漸漸愛上這種，有些孤僻但只有自己懂的浪漫。

▲一個人的浪漫只有自己懂。

1. 找人陪本身就是一件麻煩的事

朋友很多但實際要找人時，往往這個還在加班、那個要陪男友，久而久之就覺得，要找人實在是件麻煩事，在line他們的同時，我們可能已經買好單人電影票、進到餐廳坐下來點了份義大利麵。

突然發現原來這些事，一個人也做得到，當你沉浸在這個安靜的氛圍裡，便會越來越覺得，找個伴實在沒必要。

▲很多事都能自己做，只是人們多半喜歡人多時的歡愉喧鬧。

2. 開始做讓自己真正快樂的事

既然只有我自己，那麼只要我開心就行，再也不需要為了別人妥協，看沒興趣的電影、吃不好吃的網美餐廳，可以做一些真正開心的事，比如看一個冷門的展覽、抱一堆漫畫回家當宅女，逛街也能隨自己的步調決定去留，一切都由自己的心情決定。

▲宅在家一整天，是難得又奢侈的優閒自在。

3. 學會面對不喜歡、害怕

一個人住在陌生的城市，親朋好友都不在附近，雖然有獨處的樂趣，但也有要面對不喜歡與恐懼的時刻，例如自己換燈泡、搬大型家具、修理堵塞的馬桶，又或者消滅蟑螂，心理再不喜歡又能怎麼辦，只能學著自己鼓起勇氣解決。

▲沒人幫忙就只能自己大採購再慢慢搬回家。

4. 一個人總是比較有效率

一個人做事時的效率，一定比兩個人甚至一群人在一起來的高，周圍的環境是安靜的，大腦也更清晰，不會被旁邊的人干擾，也不會有想去干擾旁人的心，專注在自己的工作、瑣事上，不管做什麼，你都更能掌握自己時間。

▲不過前提是，你本來就是個沒有拖延症的人。

5. 一個人很自在，兩個人很美好

誰說有了男朋友就無法享受獨處時光，過了一定年紀後的情侶相處，已不再像從前總是黏緊緊，到哪都要一起，反而是學會「一個人很自在，兩個人很美好」的相處模式。

一個人也活得精采，有了另一半就是多了分享的對象，以及讓彼此都變得更好的動力。

▲成熟的情侶交往，是不干涉對方生活，但依舊存在對方的心中。