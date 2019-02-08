10個重點讓你甩肉不瘦胸　吃對食物還能讓胸型更好看

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減肥除痛苦之外，瘦錯地方是最讓人想哭的，尤其是胸部，有許多人為了減重而節食，結果體重變輕了，但身材沒變，倒是胸部變小了，如何同時減肥又能保持胸不大小，下面10個重點記起來，甩肉就不怕甩錯地方啦！

▲想有苗條好身材又不希望胸部變小，馬上來看怎麼做。（圖／翻攝自instagram＠babebani）

節食為什麼讓胸部變小？

1. 容易減去胸部脂肪

胸部有90％是脂肪組成，且相較於身體其他部位，這裡的脂肪很柔軟，且靠近心臟，因此體溫較高，節食時他便會跟著變小

2. 節食導致營養不均

節食期間會挑食物吃，每個人會有適合自己的飲食控制方式，並不是別人吃了有效就是適合，而不適合的節食方式，就可能因為缺乏營養，而降低女性荷爾蒙分泌，女性荷爾蒙變少，乳腺下降胸部自然就變小。

3. 營養沒有被吸收

除了選對食物吃之外，有沒有被身體吸收也很重要，要提高身體的吸收營養能力，可多攝取維生素和礦物質，提高新陳代謝改善血液和淋巴液的流動。

▲節食可以但要有智慧的選擇食物。（圖／翻攝自instagram＠EmilyMohsie）

如何減肥卻不會減到胸部

1. 以蛋白質為主要攝取

蛋白質對肌肉維持和發育相當重要，想練肌肉的人都知道要多吃，而它也是同時保持節食與胸部的重要營養素。此外蛋白質也是製造女性荷爾蒙和血液的材料。

可多吃富含蛋白質的大豆產品，大豆成分中的大豆異黃酮與女性荷爾蒙的雌激素相似，因此可預期他對胸部發展是有效的。不過也不是單單攝取大豆就足夠，大豆異黃酮雖好，攝取過多也會有副作用，因此要均衡從蛋、魚、肉與乳製品攝取優質蛋白質。

▲多方攝取好的蛋白質。（圖／翻攝自Vixen Daily）

2. 脂質、維生素、礦物質也很重要

別認為自己要減肥，就杜絕一切脂肪，減肥期間如果沒有攝取足夠的油脂，身體為維持運作，首先會去燃燒胸部脂肪，因而造成乳房萎縮。

胸部是脂肪與膠原蛋白所組成，如果不吃肉就會缺乏一部分的蛋白質，胸部不只會變小，還可能下垂，皮膚也會變得鬆弛。

另外，維生素和礦物質能夠幫助蛋白質與脂肪的代謝，而蛋白質與脂質又是女性荷爾蒙的材料，適量的攝取對血液流動很重要。

▲別因為減肥就不吃肉不吃油，那絕對是錯誤的。（圖／翻攝自pinterest，以下同）

4. 選擇對的食物來溫暖身體

身體過寒會讓血液循環變差、代謝降低，如此一來不只對胸部不好，減肥效果也不佳。

一般而言白色、藍色與綠色蔬菜，都屬於寒性食物，其中「白糖」更是該盡量避免，雖然白糖帶來脂肪，但也會讓身體變寒。喜歡甜食的人，請試著改變口味，盡量避免甜食之外，也可改吃紅糖或是蜂蜜較健康。

▲喜歡甜點的先忍忍，或改選紅糖和蜂蜜類。

5. 避免激烈有氧運動

飲食結合運動對減肥是重要的，但太過激烈反而不好，例如飲食方面，激烈運動很難有效燃燒脂肪，心率增加太多，會將碳水化合物轉化為能量，反而讓節食效果變差了。

為了胸部考量，也該避免劇烈運動，他會降低女性荷爾蒙分泌，而女性荷爾蒙的分泌又與乳腺的發育密切相關。此外劇烈運動可能會導致，支撐胸部的Cooper韌帶斷裂，並有胸部下垂的可能，Cooper韌帶一旦被切斷就不能修復，所以運動時要注意。

如果要做有氧運動，步行比慢跑更安全，運動時建議穿著運動內衣，可以防止胸部上下劇烈晃動。

▲買件運動內衣吧！不是為了秀性感而是為了你的胸部好。

6. 重訓

重訓其實是最推薦的方法，能夠瘦身又不影響胸部，通過重訓來增加肌肉質量，以及基礎代謝率，該瘦的地方會變得苗條，不該變小的地方也不會受影響。

訓練胸大肌能讓胸圍升級，雖然不是明顯升cup，但能讓胸型線條、胸部緊實度有很棒的改善效果。多做伏地挺身就能訓練胸大肌，不過要記得，姿勢一定要正確，不可偷工減料，否則沒效又容易受傷。

▲伏地挺身對胸型有幫助，但記得姿勢要正確。

7. 瑜珈

瑜珈能有效促進血液循環，改善淋巴液流動、雌激素平衡，也可以穩定情緒和大腦，對身心都有效，這些對於減肥和胸部維持都是有幫助的。

8. 伸展

如果沒時間做瑜珈，伸展四肢也一樣有效果，透過延展肌肉來促進血液循環與新陳代謝，在洗澡肌肉升溫時做更有效。

▲不論是做瑜珈或是伸展四肢，都是放鬆身心又能減肥的好方式。

9. 維持端正姿勢

姿勢不佳可能使頸部周圍的血液流動不良，也會使內部器官受壓迫而無法正常運作，將姿勢矯正好，血液和淋巴液的流動就能得到改善，也更能確保吃下去的營養被送到胸部。

10. 度過一段輕鬆的時光

賀爾蒙失調有時是因為壓力，有人會因為節食減肥而有壓力，反而越減越胖，此時你該讓自己放鬆一下，泡個澡紓壓，伸展筋骨後再睡覺，不僅可以達到減肥效果，還有減壓作用。

▲不要給自己過多壓力，凡事循序漸進就好。

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