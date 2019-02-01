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出社會後最怕過年！長輩逢人就問這2大難題

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▲春節返鄉讓人煩躁。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

隨著2019新年的開始，緊接著就是農曆春節，不管是返鄉或是迎接客人，對於小孩們，這是個快樂的節日，不僅可以拿到紅包，還能吃大餐；但是對於出社會後的我們，這幾個過年必被長輩問的問題，卻讓我們感到焦慮。

▲春節返鄉讓人煩躁。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃工作（薪水多少）

還記得學生時期，很常被長輩問到「你讀哪間學校？」、「在學校成績怎麼樣？」，直到大學畢業後，長輩變成這樣問「你現在在哪裡工作？」、「薪水、待遇如何」。這些問題似乎還能應付，但只要對方的孩子有不錯的成就，那麼長輩們就會開啟炫耀按鈕，頓時讓人好想找洞鑽（白眼）。

▲春節返鄉讓人煩躁。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃感情（有沒有對象）／（結婚、生小孩）

除了工作是飯桌上的話題點心，就連感情生活同樣也不會被放過！年紀輕還好，一但進入25歲後，不管是「你現在還沒有對象喔？」、「阿！要不要姑婆幫你介紹～」或是「你要當虎姑婆（羅漢腳）喔？」，這些問題都讓人難以招架。

但如果今年剛好有對象，接下的問題肯定會是「有沒有準備要結婚～姑婆要喝喜酒欸」、「啊有沒有計畫要生幾個！」，這些問題絕對會被追問，而且每見一個親戚就會再重複一次，當這些問題不斷循環的轟炸，難免會讓人對春節感到煩躁。

▲春節返鄉讓人煩躁。（圖／翻攝自unsplash.com

不過，雖然親戚的關心有時會使人喘不過氣，但一年一次的春節，能讓許久沒見的親戚們可以互相交換訊息，分享自己過去一年的幸福與快樂，又何樂不為呢～

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關鍵字：

過年, 春節, 團圓, 年夜飯, 出社會
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