fb ig video ETtoday search mobile

星巴克新年飲品+情人節杯登場！「栗子那堤、戀人貓咪」甜到失心瘋

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自星巴克官網

農曆豬年來到之後，緊接著就是萬眾期待的情人節了，星巴克當然不能缺席，不僅推出兩款新口味飲品，還有超可愛的粉嫩貓咪戀人杯登場，姐妹們快帶上男友去買一波 ！

此次的貓咪戀人系列以粉嫩紫色為主打色，不僅有情人對杯、不鏽鋼保溫杯、小物盒、點心盤等商品，讓大家在情人節充滿幸福滋味，不過沒有情人的粉絲們也別失望，以下兩款飲品一定能滿足你。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

「栗子紅茶那堤」以及「蘋果藍莓紅玉紅茶」將作為特色春節飲品於1月23日全台門市上市，「栗子紅茶那堤」不僅能吃到栗子糖醬的濃郁口味，還有紅茶和乾燥草莓的酸甜口感。另一款「蘋果藍莓紅玉紅茶」藍莓和蘋果的交雜之下，碰撞出多浪漫風味。

粉紫色外型的貓咪戀人杯絕對風靡大批粉絲，杯身使用溫柔的粉藍色，加上應景的愛心造型，可愛的丘比特之箭射去，象征愛情直到永遠。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

貓奴們必搶的商品還有情人對杯，以可愛貓咪造型代表戀人，分別推出男女兩款，帶著領帶和蝴蝶結的貓咪們，配上一雙炯炯有神的雙眼簡直萌爆，就算沒有戀人也能收藏。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

當然除了杯子以外，實用小物也不能少，不管是盤子或是收納小包，都使用了少女們最愛的粉藍色做設計，裝點上貓咪的細節和笑臉，多功能收納小包上還有可愛貓爪，跟著小包一起晃動起來，相信拿出手一定吸睛滿分。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

星巴克, 情人節, 限定, 馬克杯, 台灣, 飲品, 貓咪
fashion.net

熱門文章

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

理科太太露美腿跑時尚趴　理科先生「乖乖幫拎包」

米蘭男裝周／LV秀場林俊傑當白馬王子和吳亦凡拚帥

巴黎／江奕勳用衣服行銷「台灣水果」　捕魚青蛙裝潮翻

米蘭男裝周／王嘉爾獻唱嗨爆！這5點秒懂FENDI秀

SIHH錶展直擊／「海蘭察」挺萬寶龍　跟偶像休傑克曼比帥

36公尺KAWS娃娃在中正紀念堂　萬人搶看

小熊維尼娃娃超可愛　可以換衣服還能擺POSE

飲食口味看個性　愛吃辣＝有主見

可愛小蜜蜂、33萬元腳踏車　DIOR MEN快閃店讓女生也掉坑

ET Fashion

推薦閱讀

1個月狠甩5kg！紅遍德國的「8杯水減肥法」，連營養師都推爆

吵不贏就要分手、叫對方先道歉　情侶吵架時不能碰的4地雷

奧斯塔羅12星座一周運勢0121-0127　魔羯尋求新鮮感、雙子年前易破財

經常和寵物說話不是怪咖　美國研究：這是高智商的表現 插畫家將「神奇寶貝」擬人化！傑尼龜變性感尤物、卡比獸成傻勁大男孩 鋸齒鞋不買FILA改買這雙！Converse與JWA這次把Chuck鞋底給換了 YSL金管#79、GA新紅管#101絕對必收！盤點4支擦起來美翻的「泰奶色唇膏」 刷毛上竟有超萌拉拉熊的臉　熊野推限定彩妝，準備飛日本搶購 星巴克新年飲品+情人節杯登場！「栗子那堤、戀人貓咪」甜到失心瘋 從飲食口味看潛在性格　愛吃辣代表有主見　愛吃甜代表OOO

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面