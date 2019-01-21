星巴克新年飲品+情人節杯登場！「栗子那堤、戀人貓咪」甜到失心瘋

編輯／Ann 圖／翻攝自星巴克官網

農曆豬年來到之後，緊接著就是萬眾期待的情人節了，星巴克當然不能缺席，不僅推出兩款新口味飲品，還有超可愛的粉嫩貓咪戀人杯登場，姐妹們快帶上男友去買一波 ！

此次的貓咪戀人系列以粉嫩紫色為主打色，不僅有情人對杯、不鏽鋼保溫杯、小物盒、點心盤等商品，讓大家在情人節充滿幸福滋味，不過沒有情人的粉絲們也別失望，以下兩款飲品一定能滿足你。

「栗子紅茶那堤」以及「蘋果藍莓紅玉紅茶」將作為特色春節飲品於1月23日全台門市上市，「栗子紅茶那堤」不僅能吃到栗子糖醬的濃郁口味，還有紅茶和乾燥草莓的酸甜口感。另一款「蘋果藍莓紅玉紅茶」藍莓和蘋果的交雜之下，碰撞出多浪漫風味。

粉紫色外型的貓咪戀人杯絕對風靡大批粉絲，杯身使用溫柔的粉藍色，加上應景的愛心造型，可愛的丘比特之箭射去，象征愛情直到永遠。

貓奴們必搶的商品還有情人對杯，以可愛貓咪造型代表戀人，分別推出男女兩款，帶著領帶和蝴蝶結的貓咪們，配上一雙炯炯有神的雙眼簡直萌爆，就算沒有戀人也能收藏。

當然除了杯子以外，實用小物也不能少，不管是盤子或是收納小包，都使用了少女們最愛的粉藍色做設計，裝點上貓咪的細節和笑臉，多功能收納小包上還有可愛貓爪，跟著小包一起晃動起來，相信拿出手一定吸睛滿分。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App