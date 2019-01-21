男生眼中很醜的女生穿搭Top 5 ！蕾絲像窗簾、第一名是災難

編輯／Ann 圖／翻攝自pinterest

不知道女孩們有沒有遇過，自己覺得很好看的衣服，男友卻看不懂。其實男女審美品味大不同早就不是秘密，所有《ETfashion》就盤點出以下5種男生最討厭的單品，第一次約會的女孩們務必避開，穿了實在大扣分！

Top 5 蕾絲

不少女孩們都很喜歡蕾絲單品，有種夢幻公主的氣息。不過千萬注意了，蕾絲是男生永遠無法理解的東西，他們往往覺得蕾絲穿上身，好像某種窗簾或是桌巾，嘴上不說心裡卻暗暗murmur。也因為透明的材質，很難拿捏裸露程度，搭配不好就有太露的感覺，因此女孩們還是避開蕾絲比較好。

Top 4 豹紋

雖然豹紋是萬年不退流行的時尚單品，今年也再次延燒。不過男生真的不懂豹紋呢，因為豹紋有老氣、中年女子的既定印象，也會產生不好親近的距離感。所以初次約會的女孩們，還是要慎選豹紋的款式，建議選擇小面積的圖案下手，或是不要太密集的豹紋，成功率會大大提高。

Top 3 球鞋+絲襪／高跟鞋+襪子

這個搭配絕對是地雷之中的地雷，甚至在大陸《恕我直言》節目中，以44.2%高票拿下男性最討厭的組合第一名。因為男生的思維中，球鞋就是配襪子、高跟鞋就是不要穿襪子，為什麼做要如此突兀的搭配呢？反而有種弄巧成拙的感覺，所以建議女孩們如果想要性感的絲襪風，可以換比較休閒的鞋子做搭配。

Top 2 網襪

網襪是女生常見的搭配，不管是配褲子還是裙子都方便。但是男生認為網襪很不生活化，反而像是烤肉網，如果是初次約會穿網襪，就會有種用力過猛的感覺。建議女孩們不要選破洞的網襪，或是洞太大，走安全牌比較容易成功。

Top 1 毛絨拖鞋

冬天來臨，毛絨單品是不少女生的愛用品，但是毛絨鞋子就一言難盡了。曾經聽周圍男生點評毛絨拖鞋，「就像不小心踩到兔子」。男生絕對不會懂他們的美，所以女孩們筆記好，先把毛絨用品收起來吧！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App