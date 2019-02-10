新的一年拒當月光族！3款超好玩記帳APP　趕緊下載

▲每到月底都要吃土？新的一年快把這惡習改過來！（圖／Pexels提供）

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過完了新年，你許下什麼願望呢？每個月總是亂花錢到吃土的你，快點培養起記帳的好習慣！以下介紹3款有趣的APP，每記下一筆花費，就能夠蓋城市、養小怪獸，或是接受如媽媽的碎碎念，都能讓你更謹慎掌握荷包，快點下載吧～

▲還會讓你想起爸媽喔～（圖／翻攝自play.google.com）

1.《NaggingMoney碎碎念記帳》

還記得住家裡時，每次買東西回家都要接受爸媽的「關心」嗎？雖然煩躁但卻能起警惕作用！這APP就將「碎碎念」變成記帳的對話視窗，記下花費時就會接受到如家人的問候，不想被念，就不要亂花錢。

▲花錢的同時，還能打造城市！（圖／翻攝自play.google.com）

2.《記帳城市》

多數的記帳APP講求快速，但卻落得「無聊」的田地，反而更讓人卻步。而這款台灣開發團隊設計的APP屬於「互動性」，每花一筆就能選擇不同房子建造。而因為每天只能蓋最多5棟房子，所以想打造繁榮城市的人，就會好好思考每一筆花費，此時你彷彿化身「市長」、能檢視城市發展，滿有趣的吧！

▲用講的就能記帳，超方便的～（圖／翻攝自play.google.com）

3.《哈啦Money記帳》

科技越進步，人就會越懶惰！所以這款APP讓你免去「打字」記下花費的繁瑣步驟，直接用說的就好啦～連講話都不想的人，還可以掃描發票分類購物細項與金額。最特別的是獨創的「大富翁養成模式」，就可以豢養小怪獸，又懶又好玩的使用方式，是不是心動了呢？

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