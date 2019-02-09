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「健身圈周杰倫」帶你練出六塊肌！　3大運動猛男IG快鎖定

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▲健身猛男IG（圖／翻攝自Jordan Yeoh FB）

▲這位猛男真的撞臉周杰倫啦～（圖／翻攝自Jordan Yeoh FB）

文／班尼

今年農曆過年特別長，9天連假想必你也吃胖了不少，看看自己身上的肥肉、凸肚，真的該起身運動了！知道若沒有目標會沒動力，現在就奉上3位健身猛男IG帳號，有好身材的他們每天都還是拚命操肌，你怎麼好意思躺在沙發上吃洋芋片？

▲健身猛男IG（圖／翻攝自Jordan Yeoh FB）

▲健身猛男IG（圖／翻攝自Jordan Yeoh FB）

▲他的轉變是不是很大呢？（圖／翻攝自Jordan Yeoh FB）

1.「健身圈周杰倫」Jordan Yeoh

首先就跟著「周董」健身（大誤）～這位來自馬來西亞的私人健身教練，因為長相實在太像亞洲天王，加上從弱雞變猛肌的勵志過程，光是IG就擁有55萬粉絲，他會不時錄製影片、直播回答粉絲的問題，還有FB、Youtube都有詳細的運動過程，跟著他運動鐵定會把鮪魚肚變人魚線。

▲健身猛男IG（圖／翻攝自alextangofficial IG）

▲健身猛男IG（圖／翻攝自alextangofficial IG）

▲原來6%體脂肪長這樣⋯。（圖／翻攝自alextangofficial IG）

2.「6%體脂肪猛男」Alex Tang

先設定目標，再依照進度循序漸進是不錯的開始！不如從降體脂肪開始，來自廣州的唐亞男（Alex Tang），用一年時間把體脂肪從18%降到6%，IG上常PO各式養眼海灘照，下次點速食之前，建議先看看他如雕像般的腹肌線條，相信你就會有所轉變。

▲健身猛男IG（圖／翻攝自nivzinder IG）

▲健身猛男IG（圖／翻攝自Jordan Yeoh FB）

▲運動想放棄時，快想想這些字句！（圖／翻攝自nivzinder IG）

3.「正能量鮮肉」Niv Zinder

看完亞洲菜，來點外國的XD來自以色列的鮮肉Niv Zinder，除了常常上傳自己的運動側拍影片，時不時還會放上「勵志健身字句」，像是運動到快崩潰時，看看「不要懷疑，做就對了！」頓時就會有滿滿正能量，快點起身運動吧。

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▼「健身圈周杰倫」教你10分鐘燃燒卡路里！

關鍵字：

健身, 新年, 過年, 六塊肌, 猛男, 運動, 型男, IG, Jordan Yeoh, 唐亞男, Alex Tang, Niv Zinder
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