【奧斯塔羅】當挑戰來臨時　測你會選擇面對還是逃避

人生旅途上總有大大小小的挑戰，但你知道你在面對挑戰時的心態是什麼嗎？今天就跟著奧斯老師一起來看看，當挑戰來臨時你的心態是？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師不得不說你們就是個習慣自欺欺人的個性，這樣的牌組代表欺騙與暫時逃避，所以不難發現你在面臨挑戰時，通常不是那種直接迎戰挑戰的人，大說時候你會先思考這個挑戰到底有沒有面對的必要，要是那種沒有必要的挑戰，你就會躲一旁，待事情過了之後你才會做出決定，但要是遇到那種非面對不可的挑戰，你就會嘗試欺騙一下自己，然後就會逼自己趕快去面對及處理，所以奧斯老師會說，該處理的事情你們還是會硬著頭皮上啊！

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選擇到這組牌的朋友，基本上你就是那種以不變應萬變的人，你們不是那種面對挑戰時會躍躍欲試的人，畢竟這樣的牌組代表沉澱以及觀察，所以當挑戰來臨時你大多會先裝死，不會是那種當下馬上去處理的人，也不是說你是逃避或是擺爛的心態，只是你會覺得，事情一定還會有變卦，不如就先觀察再說，不要有太多的動作，可能過點時間，事情較明朗化了，或是挑戰難度隨著時間稍稍降低了之後，你才會去付諸行動，然後用最快速的動作去解決事情，畢竟你最討厭的就是事情擱在心裡的不舒服感受啊！

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這樣的牌組代表朋友及討論，所以遇到問題你一定會事先找最信得過的朋友或閨蜜，先好好地商討一下對策，不會太衝動的做出決定，甚至在面臨挑戰時，你也會先和朋友討論一下方法，然後歸納出一定的方向及對策後，再付諸行動，衝動向來不是你的個性表現。

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選到這組牌的朋友，奧斯會說挑戰這兩個字對你來說根本不是件太可怕的事情啊，這樣的牌組代表理性與目標，所以當挑戰出現的時候，你會馬上理一下腦袋的思緒，然後思考一下該怎麼樣處理，接著就上場面臨挑戰，畢竟你們的個性就不是得過且過的人，對你們來說，事情早晚就是要解決，那既然都這樣了，不如在問題及挑戰的當下就好好的解決問題，何必要拖過一次又一次，最後才焦頭爛額的去處理問題呢？

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