【總整理】2019初一必搶百貨福袋　6台汽車、iPhone XR大獎超好康

開賣時間：2／5
購買方式：售價200元
數量：4500份
最大獎：開賣時間：2／5
購買方式：售價200元
數量：4500份
最大獎：ttoday.net/images/2221/d2221129.jpg" _fcksavedurl="//cdn2.ettoday.net/images/2221/d2221129.jpg" alt="日本福袋示意圖（圖／翻攝自Retrip）" width="600" height="392">
▲福袋示意圖（圖／翻攝自Retrip）
記者蔡惠如／綜合報導
想要號召家人一起去百貨守歲，大年初一買個福袋討好彩頭，部分百貨除預購外，也在大年初一開賣超值福袋，裡面大獎包括近70萬元的汽車，沒預購福袋不嫌晚，快計畫去拚拚運氣吧！
頭獎汽車
板橋大遠百 - Hyundai SUPER ELANTRA 1.6汽車，價值65.9萬元
新光三越桃園站前店 - LUXGEN S3 3D安全經典版，價值55.9萬元
高雄草衙道 - Smart forfour汽車，價值86萬元（預購福袋）
漢神百貨 - HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車，市價65.9萬元
漢神巨蛋 - HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車，市價65.9萬元
花蓮遠百 - FORD FOCUS時尚型1.6汽車，價值69.9萬元
北部
新光三越台北站前店
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價1,000元
數量：100個
最大獎：新光三越商品禮券1萬元
遠百寶慶
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價1,000元
數量：500個
最大獎：宏佳騰機車Dory 115
遠企購物中心
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價1,000元
數量：200個
最大獎：宏佳騰機車Dory 115
京華城
開賣時間：2／5 8：30
購買方式：售價1,000元
數量：500個
最大獎：50萬元現金大紅包
微風南京
開賣時間：2／5 10：30發放號碼牌，11：00開放購買
購買方式：售價1,000元
數量：88個
最大獎：FUJI-808愛沙發
板橋大遠百
開賣時間：2／5 8：00米蘭廣場發放號碼牌，依序結帳
購買方式：售價2,000元
數量：2000個
最大獎：Hyundai SUPER ELANTRA 1.6汽車
板橋中山
開賣時間：2／5 10：00
購買方式：售價1,000元
數量：688個
最大獎：tokuyo Play玩美椅
環球購物中心南港車站
開賣時間：2／5、2／6、2／7共3天11：00
購買方式：售價100元
數量：每天100個
最大獎：5000元商品禮券
環球購物中心板橋車站
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價500元
數量：100個
最大獎：Nike、lamigo品牌好禮
新光三越桃園站前店
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價1,000元
數量：300個
最大獎：LUXGEN S3 3D安全經典版
桃園遠百
開賣時間：2／5 10：30
購買方式：售價1,000元
數量：1000個
最大獎：宏佳騰機車Dory 115
中部
台中廣三SOGO
開賣時間：2／5 14：00
購買方式：全館當日消費滿2,000元，可用1,600元購買
數量：250個
最大獎：LG 4K- 65吋智慧連網電視，價值約6萬元
嘉義遠百
開賣時間：2／5 9：30發放號碼牌，10：00開賣
購買方式：售價1,000元
數量：300個
最大獎：宏佳騰機車Dory 115
南部
台南大遠百
開賣時間：2／5 9：30
購買方式：售價1,000元
數量：600個
最大獎：iPhone XR 128G-TWN、宏佳騰機車Dory 115
高雄漢神百貨／漢神巨蛋
開賣時間：2／5 10：30
購買方式：售價300元～500元
數量：未公佈
最大獎：HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車
高雄夢時代購物中心
開賣時間：2／5
購買方式：售價200元
數量：4500份
最大獎：GOGORO 2 Delight機車
高雄草衙道
開賣時間：1／23
購買方式：1／23起當日持館內過卡消費滿1,000元，可用1,888元預購
數量：888份售完為止
最大獎：Smart forfour汽車
東部
花蓮遠百
開賣時間：2／5 9：30（9：00發放號碼牌）
購買方式：售價1,600元
數量：300個
最大獎：FORD FOCUS時尚型1.6汽車