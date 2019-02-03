fb ig video ETtoday search mobile

【總整理】2019初一必搶百貨福袋　6台汽車、iPhone XR大獎超好康

> >

開賣時間：2／5
購買方式：售價200元
數量：4500份
最大獎：開賣時間：2／5
購買方式：售價200元
數量：4500份
最大獎：ttoday.net/images/2221/d2221129.jpg" _fcksavedurl="//cdn2.ettoday.net/images/2221/d2221129.jpg" alt="日本福袋示意圖（圖／翻攝自Retrip）" width="600" height="392">

▲福袋示意圖（圖／翻攝自Retrip）

記者蔡惠如／綜合報導

想要號召家人一起去百貨守歲，大年初一買個福袋討好彩頭，部分百貨除預購外，也在大年初一開賣超值福袋，裡面大獎包括近70萬元的汽車，沒預購福袋不嫌晚，快計畫去拚拚運氣吧！

頭獎汽車
板橋大遠百 - Hyundai SUPER ELANTRA 1.6汽車，價值65.9萬元
新光三越桃園站前店 - LUXGEN S3 3D安全經典版，價值55.9萬元
高雄草衙道 - Smart forfour汽車，價值86萬元（預購福袋）
漢神百貨 - HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車，市價65.9萬元
漢神巨蛋 - HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車，市價65.9萬元
花蓮遠百 - FORD FOCUS時尚型1.6汽車，價值69.9萬元

北部
新光三越台北站前店
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價1,000元
數量：100個
最大獎：新光三越商品禮券1萬元

遠百寶慶
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價1,000元
數量：500個
最大獎：宏佳騰機車Dory 115

遠企購物中心
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價1,000元
數量：200個
最大獎：宏佳騰機車Dory 115

京華城
開賣時間：2／5 8：30
購買方式：售價1,000元
數量：500個
最大獎：50萬元現金大紅包

微風南京
開賣時間：2／5 10：30發放號碼牌，11：00開放購買 
購買方式：售價1,000元
數量：88個
最大獎：FUJI-808愛沙發

板橋大遠百
開賣時間：2／5 8：00米蘭廣場發放號碼牌，依序結帳
購買方式：售價2,000元
數量：2000個
最大獎：Hyundai SUPER ELANTRA 1.6汽車

板橋中山
開賣時間：2／5 10：00
購買方式：售價1,000元
數量：688個
最大獎：tokuyo Play玩美椅

環球購物中心南港車站
開賣時間：2／5、2／6、2／7共3天11：00
購買方式：售價100元
數量：每天100個
最大獎：5000元商品禮券

環球購物中心板橋車站
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價500元
數量：100個
最大獎：Nike、lamigo品牌好禮

新光三越桃園站前店
開賣時間：2／5 11：00
購買方式：售價1,000元
數量：300個
最大獎：LUXGEN S3 3D安全經典版

桃園遠百
開賣時間：2／5 10：30
購買方式：售價1,000元
數量：1000個
最大獎：宏佳騰機車Dory 115

中部
台中廣三SOGO
開賣時間：2／5 14：00
購買方式：全館當日消費滿2,000元，可用1,600元購買
數量：250個
最大獎：LG 4K- 65吋智慧連網電視，價值約6萬元

嘉義遠百
開賣時間：2／5 9：30發放號碼牌，10：00開賣
購買方式：售價1,000元
數量：300個
最大獎：宏佳騰機車Dory 115

南部
台南大遠百
開賣時間：2／5 9：30
購買方式：售價1,000元
數量：600個
最大獎：iPhone XR 128G-TWN、宏佳騰機車Dory 115

高雄漢神百貨／漢神巨蛋
開賣時間：2／5 10：30
購買方式：售價300元～500元
數量：未公佈
最大獎：HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車

高雄夢時代購物中心
開賣時間：2／5
購買方式：售價200元
數量：4500份
最大獎：GOGORO 2 Delight機車

高雄草衙道
開賣時間：1／23 
購買方式：1／23起當日持館內過卡消費滿1,000元，可用1,888元預購
數量：888份售完為止
最大獎：Smart forfour汽車

東部
花蓮遠百
開賣時間：2／5 9：30（9：00發放號碼牌）
購買方式：售價1,600元
數量：300個
最大獎：FORD FOCUS時尚型1.6汽車

關鍵字：

春節, 初一, 福袋, 百貨, 整理, 攻略
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

影／全台唯一！巨大版「樂高車站」現身統一時代　民眾狂打卡直喊：超可愛！

巴黎女人不減肥不健身　一輩子維持纖細的2個秘密

睡太多小心變笨！　4萬人研究：一天睡這長度剛剛好

泡熱水澡瘦身效果＝運動　這時候泡最好 單身下午茶限定！「petit doux．微兜」雲朵小瓦帕甜點美翻 用顏色比例、引入光線「放大臥房」　5撇步新的一年在家就療癒 微風千金廖曉喬嫁月薪5萬陽光男　孫芸芸開心喊「董太太」 微風策略長廖曉喬閃婚秀大鑽戒！帥老公和「醫界王陽明」是好友 換掉菜市場名！超好聽的10大「女孩英文名」Emma、Clara最文藝 《花不棄》林依晨10招消水腫秘訣！蔬菜只吃梗、絕不用毛巾擦臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面