【總整理】2019初一必搶百貨福袋　6台汽車、iPhone XR大獎超好康

開賣時間：2／5

購買方式：售價200元

數量：4500份

最大獎：開賣時間：2／5

購買方式：售價200元

數量：4500份

最大獎：ttoday.net/images/2221/d2221129.jpg" _fcksavedurl="//cdn2.ettoday.net/images/2221/d2221129.jpg" alt="日本福袋示意圖（圖／翻攝自Retrip）" width="600" height="392">

▲福袋示意圖（圖／翻攝自Retrip）

記者蔡惠如／綜合報導

想要號召家人一起去百貨守歲，大年初一買個福袋討好彩頭，部分百貨除預購外，也在大年初一開賣超值福袋，裡面大獎包括近70萬元的汽車，沒預購福袋不嫌晚，快計畫去拚拚運氣吧！

頭獎汽車

板橋大遠百 - Hyundai SUPER ELANTRA 1.6汽車，價值65.9萬元

新光三越桃園站前店 - LUXGEN S3 3D安全經典版，價值55.9萬元

高雄草衙道 - Smart forfour汽車，價值86萬元（預購福袋）

漢神百貨 - HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車，市價65.9萬元

漢神巨蛋 - HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車，市價65.9萬元

花蓮遠百 - FORD FOCUS時尚型1.6汽車，價值69.9萬元

北部

新光三越台北站前店

開賣時間：2／5 11：00

購買方式：售價1,000元

數量：100個

最大獎：新光三越商品禮券1萬元

遠百寶慶

開賣時間：2／5 11：00

購買方式：售價1,000元

數量：500個

最大獎：宏佳騰機車Dory 115

遠企購物中心

開賣時間：2／5 11：00

購買方式：售價1,000元

數量：200個

最大獎：宏佳騰機車Dory 115

京華城

開賣時間：2／5 8：30

購買方式：售價1,000元

數量：500個

最大獎：50萬元現金大紅包

微風南京

開賣時間：2／5 10：30發放號碼牌，11：00開放購買

購買方式：售價1,000元

數量：88個

最大獎：FUJI-808愛沙發



板橋大遠百

開賣時間：2／5 8：00米蘭廣場發放號碼牌，依序結帳

購買方式：售價2,000元

數量：2000個

最大獎：Hyundai SUPER ELANTRA 1.6汽車

板橋中山

開賣時間：2／5 10：00

購買方式：售價1,000元

數量：688個

最大獎：tokuyo Play玩美椅

環球購物中心南港車站

開賣時間：2／5、2／6、2／7共3天11：00

購買方式：售價100元

數量：每天100個

最大獎：5000元商品禮券

環球購物中心板橋車站

開賣時間：2／5 11：00

購買方式：售價500元

數量：100個

最大獎：Nike、lamigo品牌好禮

新光三越桃園站前店

開賣時間：2／5 11：00

購買方式：售價1,000元

數量：300個

最大獎：LUXGEN S3 3D安全經典版

桃園遠百

開賣時間：2／5 10：30

購買方式：售價1,000元

數量：1000個

最大獎：宏佳騰機車Dory 115

中部

台中廣三SOGO

開賣時間：2／5 14：00

購買方式：全館當日消費滿2,000元，可用1,600元購買

數量：250個

最大獎：LG 4K- 65吋智慧連網電視，價值約6萬元

嘉義遠百

開賣時間：2／5 9：30發放號碼牌，10：00開賣

購買方式：售價1,000元

數量：300個

最大獎：宏佳騰機車Dory 115

南部

台南大遠百

開賣時間：2／5 9：30

購買方式：售價1,000元

數量：600個

最大獎：iPhone XR 128G-TWN、宏佳騰機車Dory 115

高雄漢神百貨／漢神巨蛋

開賣時間：2／5 10：30

購買方式：售價300元～500元

數量：未公佈

最大獎：HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車

高雄夢時代購物中心

開賣時間：2／5

購買方式：售價200元

數量：4500份

最大獎：GOGORO 2 Delight機車

高雄草衙道

開賣時間：1／23

購買方式：1／23起當日持館內過卡消費滿1,000元，可用1,888元預購

數量：888份售完為止

最大獎：Smart forfour汽車

東部

花蓮遠百

開賣時間：2／5 9：30（9：00發放號碼牌）

購買方式：售價1,600元

數量：300個

最大獎：FORD FOCUS時尚型1.6汽車