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紹興醉雞腿、香燻鴨胸信義誠品開賣　年夜飯輕鬆加菜

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▲誠品信義年貨市集開賣年菜。（圖／誠品提供）

▲誠品信義年貨市集首度開賣年菜。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

今年農曆年來得比去年早，且上班族總在過年前更忙，信義誠品在年前舉辦年貨市集，除了以往的零食乾貨，今年更首賣「年菜」，知名興醉雞腿、香燻鴨胸都在列，讓過年前沒時間前往迪化街的年輕上班族們，最後一刻也能在信義區買美食回家「加菜」。

▲誠品信義年貨市集開賣年菜。（圖／誠品提供）

▲台灣土雞肉鬆，網路開賣三天就熱銷500萬，定價599元。

誠品信義店內「知味市集」，打出健康選品概念，今年首次推出年菜預購，引進「元進莊」年菜組合，內含澎派桌菜組包括「喜從豬來」與「豬事順利」，花上不少功夫燉煮的一品蹄膀，以及Q彈軟嫩，長時間滷製的冰糖醬鴨，一瞬間手到擒來，加熱一下就可上桌。

▲誠品信義年貨市集開賣年菜。（圖／誠品提供）

▲「喜從豬來年菜組」內有慕求蟲草煲雞湯、老菜脯雞湯、一品蹄膀、紹興醉雞腿，售價2,188元。

▲誠品信義年貨市集開賣年菜。（圖／誠品提供）

▲「豬事順利年菜組」內有老菜脯雞湯、古早味花生滷豬腳、紹興雞肉捲、冰糖醬鴨、麻油菲力豬、非常雞賞，售價2,688元。

此外，獲得去年比利時iTQI風味絕佳獎的「紹興醉雞腿」與「香燻鴨胸」也是熱銷商品，醉雞腿用中藥材搭配紹興酒，具有皮脆口感；鴨胸選用新鮮土番去骨鴨子，古法醃漬層層煙燻上色。還有「脆皮油雞」採紅羽土雞，口感清爽不油膩，也是回購率高的品項。

▲誠品信義年貨市集開賣年菜。（圖／誠品提供）

▲「紹興醉雞腿」售價380元。

▲誠品信義年貨市集開賣年菜。（圖／誠品提供）

▲「香燻鴨胸」售價899元。

而以往就提供的乾貨零嘴也不會少，包括手工限量製作樂朋法式風味蘿蔔糕、信裕軒黑糖杏仁荖，以及年銷3萬盒南門市場「寶來發上海豆沙鬆糕」等，加上澎湖伯魷魚絲、喜笑花生黑金剛花生糖等年節零食都能一次買齊。

▲誠品信義年貨市集開賣年菜。（圖／誠品提供）

▲LE PONT樂朋法式風味蘿蔔糕，定價580元。

▲誠品信義年貨市集開賣年菜。（圖／誠品提供）

▲寶來發上海豆沙鬆糕，定價250元。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

誠品, 春節, 農曆年, 過年, 年貨, 信義, 傳統年菜, 年菜
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