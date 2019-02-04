返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間

▲這3款遊戲APP，讓你塞車不無聊～（圖／翻攝自itunes.apple.com）



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對於過年要回老家的人來說，塞車時間總是超難熬！為了能讓你忘記這漫長的路程，我們精選2018年遊戲排行榜熱門APP上的其中3款，從簡單、策略到會勾起滿滿回憶的都有，全部玩一遍就到家啦～

1.《Plague Inc.》（瘟疫公司）

這個從2012年推出出代的遊戲，竟然一路夯到現在！一開始玩家擁有沒有人被感染的病原體，你要想辦法傳播到全世界、改良病原體以消費世上所有人。據說是一款超吸睛、絕對不分心的遊戲，雖然要30元，但一定值得。

▲紅了這麼久的APP，一定要玩玩看！（圖／翻攝自itunes.apple.com）

2.《Love Balls》

有時候到了訊號差的路段，網路卡卡就很惱人，這款是離線也能玩，遊戲介面很簡單，只要「畫一條線」，讓兩顆頭上不斷發出愛心的藍色、粉色球可以互碰，它們相遇時會溢出浪漫愛心，看似簡單，其實超考驗腦力的。

▲簡單玩法，卻一點都不簡單。（圖／翻攝自itunes.apple.com）

3.《Florence》

你還記得初戀的感覺嗎？這款遊戲由女主角的心境出發，藉由許多小遊戲，整理房間、拼湊對話框圖形等，幾乎沒有任何對話，卻可以湧出許多美好曾經，配著優美的音樂，會有很深的感觸，讓網友玩了「直接落淚」！只不過章節似乎不夠長，是很可惜的地方。

▲會讓人玩到哭的遊戲，到底有什麼魔力？（圖／翻攝自itunes.apple.com）

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