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巴黎高訂周／DIOR「時尚馬戲團」　奇幻小丑也很仙

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▲快來欣賞仙氣破表的DIOR高訂秀。

記者張妤瑄／台北報導

緊接在男裝周之後，巴黎高訂周正式登場，首日最受矚目的大秀就是如今仙氣飽滿的DIOR（迪奧），本季以馬戲團為背景，帶給許多人歡笑的小丑為起點，打造充滿想像力的高級訂製服。

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲創意總監Maria Grazia Chiuri受到攝影師Cindy Sherman作品影響，以她「小丑」主軸作品，打造本季高訂系列。（圖／品牌提供）

創意總監Maria Grazia Chiuri跨越時空，與DIOR創辦人Christian Dior同享欣賞馬戲團的樂趣。總在作品中強調女力的Maria，受到50年代常以扮裝攝影探討女性主義的攝影師Cindy Sherman作品影響，以她「小丑」主軸作品，打造本季高訂系列。

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲女模們的妝髮就很有經典小丑扮相。（圖／品牌提供）

秀場搭建成馬戲團帳篷，踏入帳篷後，一顆一顆的燈泡，帶領看秀嘉賓踏入奇幻之地。大秀開始，女性馬戲團Mimber的活力表演，用力與美襯托華美訂製服，魚貫走出的女模們帶上頭套、畫上濃黑眼線與黑淚妝，搭配高領褶皺細節，詮釋經典小丑扮相。

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲紅、黑色彩的運用，幾何圖案的服裝細節，高領褶皺的設計，都是經典小丑表演服元素。（圖／品牌提供）

馬戲團道具、畢卡索為芭蕾舞劇「遊行（Parade）」繪製的布幕，也是Maria的靈感來源，蠟筆色系的彩帶、帳篷的條紋、閃亮的表演服等，被她拿來做成訂製服的細節，搭配立體抓皺、結構剪裁，展現工坊工藝，讓DIOR華美氣息更上一層。她用閃耀的服裝，打造屬於自己的「時尚遊行」。

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲取用經典馬戲團元素，DIOR這場時尚遊行很有看頭。（圖／品牌提供）

Maria經典的馬甲式禮服也沒忘，改用金色亮片骨架、透膚面料上陣，搭配刺青彈性緊身衣，個性又有仙氣。刺繡、不透明亮片鑲嵌的芭蕾舞短裙，是秀上令人難忘的廓形，Maria以此向馬戲團特技演員、馴獸師與騎師的表演服裝致敬。

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲致敬馬戲團工作者表演服裝，立體結構式短裙、經典的馬甲洋裝，都展現了工坊工匠的精緻工藝。（圖／品牌提供）

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Maria Grazia Chiuri以馬戲團為背景，並非毫無原因，回朔DIOR歷史，創辦人Christian Dior一直都迷戀馬戲團的奇幻詩意魅力，熱愛前往布格里奧納冬季馬戲團館欣賞演出，且還影響了50年代美國傳奇攝影師Richard Avedon，以此為背景拍攝知名作品「與大象共舞（Dovima and the Elephants）」、英國電視台更曾以「Dior『馬戲團』到來了」為題報導大秀。

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供） ▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供） ▲2019春夏巴黎高訂周／DIOR迪奧。（圖／DIOR提供）

▲再來感受一下DIOR搭建的馬戲團帳篷吧！（影、圖／品牌提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

巴黎高訂周, 高訂周, SS19, 2019春夏, 高級訂製服, DIOR, 迪奧, Maria Grazia Chiuri, Christian Dior, Cindy Sherman, 馬戲團
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